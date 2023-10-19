Пастернак вважають однією з найвибагливіших культур. Він добре росте на легких суглинистих і супіщаних ґрунтах із гарною аерацією.

Ділянка має бути добре освітленою, інакше врожайність скоротиться на 30—40 відсотків. Підготовку грядок під посів починають восени, після збирання культури-попередника. Зазвичай їх злегка нарощують, щоб створити глибокий орний шар, і зміцнюють дошками, щоб земля не обсипалася.

Підзимовий посів пастернаку проводьте в злегка підмерзлий ґрунт, використовуючи при цьому сухе насіння. Для посіву підготуйте лунки завглибшки 2—3 см. Відстань між ними має становити щонайменше 10, а між рядами — близько 35 см.