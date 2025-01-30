Ніжна вівсяна каша з карамельним присмаком і скибочками солодкого банана.

Склянка вівсяних пластівців

50 г цукрової пудри

0,7 л молока

30 г вершкового масла

дрібка солі

дрібка ваніліну

2 столові ложки кокосової стружки

1 велике яблуко

1 стиглий банан

У каструлі або сотейнику з товстим дном з’єднати вівсяні пластівці швидкого приготування та цукрову пудру, перемішати. На помірному вогні просмажити пластівці до карамелізації, перемішуючи. Влити трохи гарячого молока. Відразу вливати все молоко не варто, адже воно сильно кипітиме. Коли кипіння стихне, додати решту молока, всипати сіль, ваніль, кокосову стружку, перемішати. Довести до кипіння і варити кашу на слабкому вогні 7 хв. під кришкою.

Додати масло та почищене й крупно натерте яблуко, перемішати. Накрити кришкою і дати настоятися 5 хв., щоб усі аромати й смаки поєдналися.

Подавайте вівсяну карамельну кашу, доповнивши кожну порцію кружальцями стиглого банана та ягодами.