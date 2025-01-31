Українські захисники та їхні родини мають право на безоплатні соціальні послуги. Держава забезпечує військовослужбовців психологічною підтримкою, правовою допомогою та соціальним супроводом як під час служби, так і після неї, інформують у Кабміні.

Соціальні послуги безоплатні, незалежно від доходів. Ветерани та їхні родини можуть отримати їх за Законом України «Про соціальні послуги». Допомогу надають з урахуванням індивідуальних потреб.

Соціальний супровід під час служби

Доступна інформація про соцзахист, медицину, освіту.

Психологічна підтримка.

Зміцнення родинних зв’язків.

Допомога у правових питаннях і профілактика насильства.

Підтримка сімей військовослужбовців.

Соціальна адаптація після звільнення з військової служби

Ця послуга передбачає два етапи:

тижнева програма для ветерана та його родини, що включає психологічну підтримку і допомогу в стабілізації емоційного стану;

безпосередньо в громаді: допомога у формуванні плану розвитку, зміцненні родинних і суспільних зв’язків.

Підтримка після полону

Система соцзахисту пропонує послуги для військових, звільнених із полону та членів їхніх сімей:

12 соціальних послуг, орієнтованих на першочергову допомогу;

реабілітацію;

протезування та забезпечення допоміжними засобами реабілітації;

пенсійне забезпечення та соціальні стипендії.

Як отримати

Самостійно звернутися до:

структурних підрозділів із питань соцзахисту населення;

організацій, які надають соціальні послуги за місцем проживання;

ЦНАП.

Через уповноважених осіб, якщо звільнена з полону людина або члени її родини дали на це згоду.

Для додаткової інформації можна звертатися до Центрів життєстійкості, де надають консультації та допомогу.