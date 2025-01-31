Українські захисники та їхні родини мають право на безоплатні соціальні послуги. Держава забезпечує військовослужбовців психологічною підтримкою, правовою допомогою та соціальним супроводом як під час служби, так і після неї, інформують у Кабміні.
Соціальні послуги безоплатні, незалежно від доходів. Ветерани та їхні родини можуть отримати їх за Законом України «Про соціальні послуги». Допомогу надають з урахуванням індивідуальних потреб.
Соціальний супровід під час служби
- Доступна інформація про соцзахист, медицину, освіту.
- Психологічна підтримка.
- Зміцнення родинних зв’язків.
- Допомога у правових питаннях і профілактика насильства.
- Підтримка сімей військовослужбовців.
Соціальна адаптація після звільнення з військової служби
Ця послуга передбачає два етапи:
- тижнева програма для ветерана та його родини, що включає психологічну підтримку і допомогу в стабілізації емоційного стану;
- безпосередньо в громаді: допомога у формуванні плану розвитку, зміцненні родинних і суспільних зв’язків.
Підтримка після полону
Система соцзахисту пропонує послуги для військових, звільнених із полону та членів їхніх сімей:
- 12 соціальних послуг, орієнтованих на першочергову допомогу;
- реабілітацію;
- протезування та забезпечення допоміжними засобами реабілітації;
- пенсійне забезпечення та соціальні стипендії.
Як отримати
Самостійно звернутися до:
- структурних підрозділів із питань соцзахисту населення;
- організацій, які надають соціальні послуги за місцем проживання;
- ЦНАП.
Через уповноважених осіб, якщо звільнена з полону людина або члени її родини дали на це згоду.
Для додаткової інформації можна звертатися до Центрів життєстійкості, де надають консультації та допомогу.
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