Гострі респіраторні інфекції — велика група інфекцій, що можуть бути спричинені бактеріями або вірусами. У більшості випадків сезонні хвороби є вірусними інфекціями (ГРВІ). Залежно від збудника вони мають різні ознаки і прояви, проте зазвичай захворювання розвивається поступово, його супроводжує відчуття «розбитості» та загального нездужання, нежить, біль у горлі тощо. Холодної пори року захворюваність на ГРВІ зростає, застерігає МОЗ.

Щоб захиститися від вірусних інфекцій, варто дотримуватися декількох простих правил:

регулярно мити руки або користуватись антисептиком;

правильно використовувати захисну маску;

дотримуватися гігієни кашлю та чхання;

уникати великих скупчень людей;

дотримуватися фізичної дистанції;

щеплюватися проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема грипу та COVID-19.

Щойно помітите у себе симптоми ГРВІ, зверніться до сімейного лікаря або (якщо вам довелося переміститися внаслідок війни) — до лікаря в найближчому закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу. Не варто займатися самолікуванням.

Правила самодопомоги

Якщо не маєте доступу до медичної допомоги, дотримуйтесь таких правил самодопомоги.

* Не призначайте собі ліки самостійно. Вірусні інфекції не лікують антибіотиками, більшість із них минає без застосування лікарських засобів.

* Уникайте контактів із людьми, щоб не поширювати інфекцію.

* Дотримуйтеся режиму провітрювання.

* Пийте багато рідини.

* Відпочивайте.

* Слідкуйте за температурою.

Проте за наявної хвороби обовʼязково зверніться до лікаря, щойно матимете таку можливість.

Підвищена температура

Про що важливо пам’ятати, якщо ви або ваша дитина маєте підвищену температуру тіла?

Збивати температуру у випадку гарячки в дітей та дорослих потрібно за різними показниками термометра. У дітей потрібно знижувати температуру, яка сягає позначки 38 градусів, у дорослих — 38,5 градусів. Для зняття гарячки потрібно використовувати парацетамол або ібупрофен. Не вживайте ацетилсаліцилову кислоту для зниження температури. При застосуванні препаратів із ацетилсаліциловою кислотою можливе виникнення синдрому Рея, що спричиняє тяжкі ускладнення: печінкову недостатність та енцефалопатію. Після прийому препаратів температура не має падати одразу до 36,6. Зниження навіть на кілька десятих градуса означає, що ліки діють. Якщо температура не падає або зростає, це може вказувати на недостатнє споживання рідини або неправильно розраховану дозу лікарського засобу. Щоб температура почала падати, не треба загортатись у ковдру, щоб «перепітніти». Це небезпечно. Варто навпаки зняти з себе зайвий одяг. Це допоможе тілу охолонути. Не натирайте себе/дитину алкоголем/оцтом, щоби збити температуру. Такі методи можуть спричинити інтоксикацію. Краще обтертися звичайною водою, на кілька десятих градуса прохолоднішою за температуру тіла.

Коли телефонувати за номером 103

Якщо маєте такі небезпечні ознаки: