Гострі респіраторні інфекції — велика група інфекцій, що можуть бути спричинені бактеріями або вірусами. У більшості випадків сезонні хвороби є вірусними інфекціями (ГРВІ). Залежно від збудника вони мають різні ознаки і прояви, проте зазвичай захворювання розвивається поступово, його супроводжує відчуття «розбитості» та загального нездужання, нежить, біль у горлі тощо. Холодної пори року захворюваність на ГРВІ зростає, застерігає МОЗ.
Щоб захиститися від вірусних інфекцій, варто дотримуватися декількох простих правил:
- регулярно мити руки або користуватись антисептиком;
- правильно використовувати захисну маску;
- дотримуватися гігієни кашлю та чхання;
- уникати великих скупчень людей;
- дотримуватися фізичної дистанції;
- щеплюватися проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема грипу та COVID-19.
Щойно помітите у себе симптоми ГРВІ, зверніться до сімейного лікаря або (якщо вам довелося переміститися внаслідок війни) — до лікаря в найближчому закладі охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу. Не варто займатися самолікуванням.
Правила самодопомоги
Якщо не маєте доступу до медичної допомоги, дотримуйтесь таких правил самодопомоги.
* Не призначайте собі ліки самостійно. Вірусні інфекції не лікують антибіотиками, більшість із них минає без застосування лікарських засобів.
* Уникайте контактів із людьми, щоб не поширювати інфекцію.
* Дотримуйтеся режиму провітрювання.
* Пийте багато рідини.
* Відпочивайте.
* Слідкуйте за температурою.
Проте за наявної хвороби обовʼязково зверніться до лікаря, щойно матимете таку можливість.
Підвищена температура
Про що важливо пам’ятати, якщо ви або ваша дитина маєте підвищену температуру тіла?
- Збивати температуру у випадку гарячки в дітей та дорослих потрібно за різними показниками термометра. У дітей потрібно знижувати температуру, яка сягає позначки 38 градусів, у дорослих — 38,5 градусів.
- Для зняття гарячки потрібно використовувати парацетамол або ібупрофен. Не вживайте ацетилсаліцилову кислоту для зниження температури. При застосуванні препаратів із ацетилсаліциловою кислотою можливе виникнення синдрому Рея, що спричиняє тяжкі ускладнення: печінкову недостатність та енцефалопатію.
- Після прийому препаратів температура не має падати одразу до 36,6. Зниження навіть на кілька десятих градуса означає, що ліки діють.
- Якщо температура не падає або зростає, це може вказувати на недостатнє споживання рідини або неправильно розраховану дозу лікарського засобу.
- Щоб температура почала падати, не треба загортатись у ковдру, щоб «перепітніти». Це небезпечно. Варто навпаки зняти з себе зайвий одяг. Це допоможе тілу охолонути.
- Не натирайте себе/дитину алкоголем/оцтом, щоби збити температуру. Такі методи можуть спричинити інтоксикацію. Краще обтертися звичайною водою, на кілька десятих градуса прохолоднішою за температуру тіла.
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Якщо маєте такі небезпечні ознаки:
- задишка,
- висипи на шкірі,
- кровохаркання,
- синюшний відтінок шкіри,
- блювання та пронос,
- біль у грудях,
- зниження тиску,
- сповільнений пульс,
- аритмія,
- порушення свідомості,
- судоми.
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