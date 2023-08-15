Завершальний етап процесу встановлення сучасних склопакетів — оздоблення відкосів. Товсті склопакети та надійна фурнітура забезпечують відмінну теплоізоляцію, але сполучення віконної рами та стіни залишається слабким місцем конструкції. Цю проблемну зону потрібно прикрити.

Обробити віконні відкоси можна за допомогою таких матеріалів.

1. Штукатурка — класичний метод, який полягає в послідовному нанесенні декількох шарів штукатурного та шпаклювального розчину. В результаті виходять акуратні відкоси без швів і додаткових елементів. Однак цей метод має два істотні недоліки:

✔ оскільки матеріали рами та штукатурки сильно відрізняються, то згодом неминуче з’являються тріщини;

✔ низькі теплоізоляційні властивості штукатурки — такі відкоси схильні до промерзання взимку, появи конденсату.

Щоб максимально усунути ці недоліки, необхідно утеплити отвір піноплексом і використовувати віконний профіль, що примикає, з армуючою сіткою.

2. Гіпсокартон або гіпсоволокнисті листи — для їх виготовлення використовують шматки ГКЛ або ГВЛ потрібного розміру, які прикручують до каркаса з профілю або приклеюють по сторонах отвору. Потім поверхню гіпсокартону ґрунтують, шпаклюють і фарбують. На відміну від штукатурки, не потрібно додаткового утеплення, оскільки простір між стіною та новими відкосами утеплюється монтажною піною.

Але й цей спосіб має недолік: неможливо міцно зв’язати матеріал відкосу та раму з ПВХ. Це призводить до появи тріщин на з’єднаннях. На відміну від штукатурного варіанта, спеціальних профілів, що примикають, для ГКЛ немає.

3. Пластикові панелі — найпростіший спосіб, який пропонують установники вікон. Вони позбавлені недоліків відкосів із ГКЛ і штукатурних. Головне, простежити, щоб установили спеціальні утеплені сендвіч- панелі для відкосів, а не односторонні або декоративні оздоблювальні панелі.

У пластикових відкосів два недоліки:

✔ низька якість додаткових елементів, таких як куточки. Часто ці дрібні деталі виготовляють із вторинного пластику, який згодом жовтіє та некрасиво виділяється на тлі білих відкосів.

✔ несумісність із інтер’єром. Глянцевий пластик матиме неприродний вигляд у кімнаті, для оформлення якої використані натуральні матеріали.