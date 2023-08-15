Традиційна грецька мусака — страва з баклажанів із фаршем і помідорами, запечена шарами під вершковим соусом. Приготування мусаки за класичним рецептом потребує часу, але страва того варта!

1 кг баклажанів

800 г м’ясного фаршу

500 г картоплі

300 г помідорів

200 г цибулі

200 г твердого сиру

сіль

0,5 чайної ложки сушеного орегано

чорний мелений перець

олія

Соус:

800 мл молока

80 г вершкового масла

50 г борошна

0,5 чайної ложки мускатного горіха

4 яйця

сіль

Цибулю дуже дрібно нарізати, обсмажити на олії до золотавості. Викласти на тарілку. В тій самій сковорідці обсмажити до побіління фарш, розбиваючи лопаткою, щоб не було грудочок. Повернути на сковорідку цибулю, додати подрібнені помідори (натерти на великій тертушці, а непотрібна шкірочка залишиться в руці). Посолити, поперчити, додати орегано. Тушкувати без кришки до випаровування рідини. Коли рідина повністю випарується, трохи обсмажити фарш, збільшивши вогонь. М’ясний шар готовий.

Картоплю відварити до напівготовності в підсоленій воді. Баклажани нарізати тонкими язичками. У сковороді на середньому вогні розігріти невелику кількість олії й обсмажити баклажани з обох боків. Викласти на паперовий рушник, щоб страва не була занадто жирною. Баклажани трохи посолити.

Для соусу на сковороді розтопити масло, всипати борошно, смажити до легкої рум’яності. Поступово, частинами влити гаряче молоко, ретельно перемішуючи після кожної порції. Додати мускатний горіх і сіль. Соус трохи охолодити до теплого стану, додати яйця, перемішуючи віночком після кожного.

Збираємо мусаку. У форму для запікання (30х30 см) з високими бортиками викласти нарізану часточками (0,3 см завтовшки) картоплю, притрусити частиною середньо натертого сиру. Викласти шар баклажанів, трохи заходячи один на одного, притрусити сиром (трохи залишити для верху). Далі розподілити фарш. Залити соусом, притрусити сиром. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, готувати 30—40 хв. до апетитної рум’яної скоринки.

Оскільки гарячу мусаку нарізати на рівні шматочки важко, дати страві постояти та трохи охолонути.