Усі пільговики, що перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, або їхні законні представники можуть звернутися до територіального відділення ПФУ з відповідною заявою про надання пільг на придбання твердого палива.

Подати такі заяви також можна в електронній формі через офіційний вебсайт Мінсоцполітики. Для отримання пільги на придбання твердого палива (дров) заява подається щороку. У ДП «Ліси України» наголошують, що до заяви обов’язково додається довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

Пільга на купівлю дров розраховується ПФУ, виходячи з наданих пільговиком документів і з урахуванням причин, за яких особі присвоєно статус пільговика. Розрахована сума пільги виплачується в грошовій формі, як в готівковому, так і безготівковому вигляді.

Замовити дрова можна офіційно через сайт «ДроваЄ» (https://drovae.gov.ua/) або напряму в лісництвах філій.