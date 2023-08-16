Усі сварять хвощ на городі, а я його ціную. Адже він — чудовий помічник у боротьбі з борошнистою росою та іншими грибковими хворобами на городині.

100 г свіжого хвощу заливаю 1 л води та настоюю добу. Потім доводжу до кипіння, охолоджую. Розбавляю водою 1:5 та обробляю уражені посадки.

Це також хороший профілактичний засіб. Крім того, завдяки вмісту кремнієвої кислоти хвощ сприятливо впливає на рослини: зміцнює їх, робить стійкішими до зовнішніх впливів. Тож таким настоєм корисно поливати садовину та городину.

Важливо! Найбільша кількість кремнію у хвощі накопичується саме наприкінці літа.

ХОЧЕТЕ ЙОГО ПОЗБУТИСЯ — РОЗКИСЛЮЙТЕ ҐРУНТ

Відомо, що хвощ росте на кислих ґрунтах. Щоб понизити кислотність, на ділянку вносять вапно, доломітове борошно тощо. Це тривалий процес, який може забрати кілька років. Якщо розкислюєте гашеним вапном, потрібно 500 г на кв.м. На більш кислих і легких ґрунтах цю норму підвищують. На менш кислих і важких — можна зменшити. Вапнують навесні чи восени.

Крім того, важливо боротися з хвощем і механічним способом: перекопувати, прополювати, при цьому ретельно вибирати кореневища. Однак корені хвоща малопомітні, тому робити це важко. А ще хвощ не любить рослин сімейства хрестоцвіті: білу гірчицю, олійну редьку, озимий ріпак тощо. За сильного засмічення ділянки хвощем застосовують гербіциди.

ВІН ЩЕ Й ЛІКУЄ

Кремнієві сполуки, що містяться у хвощі, запобігають появі ниркових каменів. У народній медицині його використовують як сечогінний, протизапальний, кровоспинний засіб.

2 ч.л. сухої подрібненої трави заливають 250 мл окропу, пів години настоюють і проціджують. На день випивають до 3 склянок такого цілющого чаю протягом тривалого часу.

Олександр СЕНИШИН.