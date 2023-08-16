Усі, хто куштує цей салат, спочатку не вгадують основний інгредієнт. Баклажани в ньому за смаком дуже схожі на гриби.
- 3 середні баклажани
- 3 варених яйця
- 2 середні цибулини
- 100 г консервованої кукурудзи
- 3 столові ложки майонезу
- сіль
- олія
- чорний мелений перець
Маринад для цибулі:
- 1 чайна ложка цукру
- 0,5 чайної ложки солі
- 3 столові ложки соку лимона
- 80 мл води
Цибулю нарізати тоненькими напівкільцями, викласти в мисочку. Додати цукор, сіль, сік лимона, залити окропом. Залишити на 20 хв. маринуватися.
Баклажани нарізати невеликою соломкою. Обсмажити в олії до готовності, посолити. Перекласти на паперовий рушник, аби позбутися жиру. Дати охолонути. Яйця нарізати соломкою. Викласти в миску, додати баклажани, кукурудзу та цибулю, зливши з неї рідину. Посолити, поперчити, засмачити майонезом, перемішати. Дати настоятися в холодильнику 20 хв.
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