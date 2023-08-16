Усі, хто куштує цей салат, спочатку не вгадують основний інгредієнт. Баклажани в ньому за смаком дуже схожі на гриби.

3 середні баклажани

3 варених яйця

2 середні цибулини

100 г консервованої кукурудзи

3 столові ложки майонезу

сіль

олія

чорний мелений перець

Маринад для цибулі:

1 чайна ложка цукру

0,5 чайної ложки солі

3 столові ложки соку лимона

80 мл води

Цибулю нарізати тоненькими напівкільцями, викласти в мисочку. Додати цукор, сіль, сік лимона, залити окропом. Залишити на 20 хв. маринуватися.

Баклажани нарізати невеликою соломкою. Обсмажити в олії до готовності, посолити. Перекласти на паперовий рушник, аби позбутися жиру. Дати охолонути. Яйця нарізати соломкою. Викласти в миску, додати баклажани, кукурудзу та цибулю, зливши з неї рідину. Посолити, поперчити, засмачити майонезом, перемішати. Дати настоятися в холодильнику 20 хв.