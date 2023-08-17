Мій зять, військовослужбовець, кілька місяців тому зник безвісти на фронті. Чи виплачуватимуть його двом малолітнім дітям пенсію?

Ніла Василівна.

Звісно, виплачуватимуть, адже пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї (в тому числі дітям) годувальника, якому, зокрема, надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин (ст.36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), роз’яснює Пенсійний фонд України.

Діти належать до непрацездатних членів сім’ї, якщо не досягли віку 18 років (діти, які навчаються, та діти- сироти — 23 років) або старші цього віку, якщо стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

У членів сім’ї годувальника, якому надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає через один місяць із дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Після виникнення права на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника за її призначенням можна звернутись із заявою до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua).

До заяви додаються:

✔ паспорт дитини або законного представника;

✔ документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

✔ свідоцтво про народження дитини;

✔ витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань або Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Важливо! Пенсія призначається незалежно від тривалості страхового стажу особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Оскільки розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначається, виходячи з тривалості страхового стажу годувальника, за наявності документів, які підтверджують його страховий стаж, — варто долучити їх до заяви, наголошують у ПФУ.