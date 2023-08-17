Що робити, якщо помідори не поспішають достигати? Можна, звісно, зірвати їх зеленими та відправити на дозарювання. Однак при цьому плоди дещо втрачають у смакових якостях. А от щоб швидше достигли на грядках, існує кілька хитрощів.

1. Йодний розчин. Цей добре відомий усім засіб від фітофтори також пришвидшить дозрівання помідорів: 30—40 крапель на 10 л води. Кроплять по листю та плодах.

2. Калійно-фосфорні підживлення. Джерелом калію є попіл, тож можна підсипати його під рослини. Фосфор: у 10 л води розчиняють 2 ст.л. суперфосфату. Водночас із підживленнями о цій порі потрібно бути дуже обережними, бо внесення, наприклад, азотних добрив може спровокувати ріст кущів.

3. Прищипування верхівок. Над верхніми китицями залишають максимум 2—3 листки.

4. Значне скорочення поливів. Стимулює швидке почервоніння плодів.

5. Видалення листя і пасинків. Роблять протягом усього сезону. Листя починають обривати знизу. Такий прийом не лише пришвидшить дозрівання плодів, а й поліпшить провітрюваність і захистить від фітофтори. Крім того, так ви відкриваєте плодам доступ до сонечка. Адже найпершими достигають добре освітлені помідори. Важливо, щоб посадки були не загущені.

6. Видалення зайвих квіткових китиць, особливо тих, що з’являються наприкінці літа. Адже якщо на кущах утворюється багато квітів, плоди не встигають достигнути до холодів. До того ж чим більше квітів, тим дрібніші плоди.

7. «Хірургічні маніпуляції». Наприкінці літа, коли плоди вже налились, у стеблах на висоті 3—4 см від поверхні ґрунту гострим ножем роблять поздовжні наскрізні розрізи. У них вставляють дерев’яні розпірки товщиною 1—1,5 см.

8. Вчасне збирання плодів.

9. Підбір сортів. Останніми достигають пізні високорослі сорти, тож для швидшого отримання врожаю обирайте ранні та середньостиглі.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.