Подати документи на оформлення пільги можна онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, нагадують у цьому відомстві, пропонуючи покроковий алгоритм дій.

Найперше підготуймо скановані копії необхідних документів, зроблені з оригіналів. Заходимо на вебпортал електронних послуг ПФУ (https://portal. pfu.gov.ua/) та авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обираємо опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу».

Надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку «Продовжити».

У вигульковому вікні «Заяви на житлову субсидію чи пільгу» обираємо розділ, потрібний для призначення пільги.

Зайшовши в розділ «Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги», заповнюємо електронну форму.

Додаємо до заяви підготовлені скан-копії документів. Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних і натискаємо кнопку «Сформувати заяву», розміщену в кінці онлайн-форми.

Перевіряємо дані сформованої заяви та надсилаємо до Пенсійного фонду України.

Зайшовши в розділ «Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу», крім загальних даних про заявника, зазначаємо всі необхідні дані.

Додаємо відомості про житлово-комунальні послуги, дані про домогосподарство, його членів (учасників звернення), інформацію про доходи-витрати членів домогосподарства.

Надалі повторюємо всі дії, як і при подачі заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги: надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних, натиснувши кнопку «Сформувати заяву», перевіряємо правильність заповнення сформованого документа та надсилаємо заяву до Фонду.