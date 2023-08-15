Якщо вас «на рівному місці» почав мучити нежить, а інших застудних симптомів немає, не варто виключати алергічну реакцію. Адже алергічний риніт — найпоширеніша форма алергії в дорослих. «Порадниця» з’ясувала, кому він загрожує, як проявляється та чим лікується.

БУВАЄ СЕЗОННИЙ І ПОСТІЙНИЙ

— Алергічний риніт — це запальне захворювання слизової оболонки носа, що виникає при потраплянні на неї алергічних подразників, — пояснює лікар-алерголог вищої категорії Ірина АГАФОНОВА. — Ними можуть бути пилок рослин, пилові кліщі, шерсть свійських тварин, побутова хімія, а також пліснява. Народна назва захворювання — «сінна лихоманка».

Алергічний риніт може мати як цілорічний, так і сезонний перебіг. Другий варіант зустрічається частіше, зазвичай пов’язаний із реакцією на пилок і за часом збігається з періодом цвітіння рослин-алергенів. Зокрема, в серпні «пилять» деякі злакові трави, соняшник і бур’яни: амброзія, полин, лобода, кропива. Багато хто не надає симптомам алергічного риніту серйозного значення. Тим часом тривалий нежить не тільки знижує якість життя, а й служить фактором ризику для розвитку синуситу, отиту, поліпів у носі, а також небезпечних захворювань нижніх дихальних шляхів — бронхіальної астми та пневмонії.

МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ

Виникнення алергічного нежитю пов’язане з гіперактивністю імунної системи, яка неадекватно гостро реагує на певні речовини в оточуючому повітрі. Імунна відповідь на подразник спричиняє з боку слизової носа реакцію, характерну для атаки організму вірусами та бактеріями: свербіж, чхання, кашель, рідкі виділення з носа.

У ЧОМУ ПРИЧИНА

За словами лікарки, причини виникнення алергічного риніту до кінця не вивчені, але доведено, що це захворювання зазвичай спричиняє сукупність факторів, серед яких можуть бути:

✔ генетична схильність;

✔ респіраторно-вірусні інфекції, що часто повторюються;

✔ аномалії розвитку та травми носової порожнини, що призводять до її деформації;

✔ робота чи проживання в запилених приміщеннях;

✔ наявність домашніх тварин;

✔ тривалі контакти з речовинами-алергенами (борошняний пил, азбест, пліснява, хімічні реагенти, барвники, медикаменти);

✔ порушення обміну речовин в організмі;

✔ зловживання судинозвужувальними засобами для носа;

✔ наявність вазомоторного риніту (хронічна патологія слизової оболонки носа, що виникає через порушення тонусу кровоносних судин).

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

Симптоми алергічного риніту варіюються від ледь помітних до дуже важких. Основні прояви захворювання — це запалення та набряк слизової носа, рясні водянисті носові виділення, багаторазове чхання, утруднене дихання. Також часто спостерігаються свербіж носа та повік, почервоніння очей, сльозотеча, головний біль, закладеність вух, погіршення нюху та смакових відчуттів, порушення сну, хропіння, носові кровотечі, загальна слабкість і швидка стомлюваність.

Якщо запустити захворювання, до алергічного риніту здатна приєднуватись вторинна інфекція, після чого у хворого можуть з’явитися симптоми гаймориту або синуситу: гнійні виділення з носа, біль у ділянці лоба та носових пазух.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— При підозрі на алергічний риніт слід звернутися до отоларинголога або алерголога, — каже Ірина Агафонова. — Фахівець проведе опитування та огляд пацієнта, для підтвердження діагнозу можуть бути призначені алергологічні шкірні проби, аналіз крові на специфічний імуноглобулін IgE, мазок-відбиток зі слизової носа, риноскопія — огляд носової порожнини за допомогою спеціального інструмента.

Вибір методу лікування алергічного риніту залежить від його причини, тяжкості симптомів, супутніх захворювань і способу життя пацієнта. Єдиний ефективний спосіб усунення нежитю — повне виключення контакту з алергеном і зведення до мінімуму подразнюючих факторів. У період загострення симптоми риніту полегшують за допомогою антигістамінних і протинабрякових засобів, крапель для носа та очей, стероїдних назальних спреїв. При цьому вид і дозування препаратів підбирається тільки лікарем.

Якщо ви хворієте не перший рік і симптоми щоразу стають більш вираженими, в період ремісії рекомендована специфічна імунотерапія (гіпосенсибілізація) — курс ін’єкцій, що містять невелику кількість алергену. Але цей метод протипоказаний при бронхіальній астмі та низці захворювань серцево-судинної системи.

У разі тяжкого перебігу алергічного риніту потрібна кардинальна зміна способу життя або навіть місця проживання.

НЕОБХІДНА ДІЄТА

При сезонних формах алергічного нежитю важливо також дотримуватися спеціальної дієти та виключити з раціону продукти, що містять пилок рослин-алергенів: мед, горіхи, халву, насіння, дині, кавуни, виноград, гірчицю — повний список індивідуальних «заборон» вам перерахує лікар.

Ірина КАДЧЕНКО.