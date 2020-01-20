Неможливо собі уявити зими без цього ароматного хрусткого печива. Його можна подати до кави або чаю під час візитів гостей чи подарувати в гарній упаковці як смачний сувенір. Прикрашати готове печиво — особливе задоволення, що дає змогу реалізувати будь-які фантазії.
- 100 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 100 г меду
- 2 яйця
- 1 чайна ложка меленого імбиру
- 1 чайна ложка меленої кориці
- 2 чайні ложки розпушувача
- 350—400 г борошна
Розм’якшене масло розтерти з цукром. Додати мед, перемішати, потім — яйця і ще раз перемішати. Всипати корицю, розпушувач, борошно, замісити тісто і розкачати його (якщо товстіше, печиво вийде м’якшим, якщо тонше — хрустким). За допомогою формочок вирізати фігурки. Якщо формочок немає, можна вирізати трафарет із паперу, покласти на тісто і вирізати фігурки. Деко змастити олією або застелити папером для випікання. Акуратно перенести фігурки. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 8—10 хв.
Готове печиво оформити за смаком. Можна прикрасити збитим із 50 г цукру білком, розтопленим шоколадом, шматочками мармеладу тощо.
Діана ШЕПЕЛЬ.
Залишити відповідь