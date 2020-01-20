Аромат жасмину не можна сплутати з жодним іншим. Недарма ефірну олію цієї рослини використовують у парфумерії, а з квіток готують чудовий запашний чай. За чарівний аромат її ще називають «Цариця ночі». І це диво можна вирощувати у кімнатних умовах. Найчастіше у продажу зустрічається вид жасмину самбак, який за хорошого догляду може цвісти протягом усього року.

Розміщують жасмин у світлому місці, але з надійним захистом від прямого сонячного проміння, і забезпечують помірну температуру в межах 20—22 градусів. Узимку її бажано знижувати до 8—10, бо тоді він відпочиває. Не можна ставити біля опалювальних приладів — це згубно на нього впливає. А ще він дуже боїться протягів. Теплої пори кімнатний жасмин можна винести на свіже повітря.

Протягом весни—літа рослині забезпечують рясний полив, узимку його скорочують, не допускаючи пересихання земляної грудки. Вода для поливу повинна бути кімнатною і неодмінно м’якою, оскільки дуже погано реагує на вапно. А ще не переносить сухого повітря, тому її потрібно часто обприскувати водою кімнатної температури, особливо влітку. При цьому стежити, щоб вода не потрапляла на квіти.

Щоб мати розкішний кущ, навесні і влітку раз на 2 тижні вносять рідкі добрива для кімнатних рослин. Молоді рослини пересаджують щороку, дорослі — через 2—3 роки. Найкращий час для пересадки — перша половина весни. Ґрунтову суміш готують із дернової і листкової землі, торфу і піску в рівних частинах.

Розмножують жасмин живцями і відводками. Для живцювання напівздерев’янілі пагони завдовжки 10—15 см із трьома міжвузлями, розташованими на кінцях гілок, поміщають у суміш листкової землі і піску (1:1) і накривають банкою. Спосіб відводками ще простіший. Для цього обраний пагін пригинають, у місці доторкання до землі роблять невеликий надріз і скобою або шпилькою притискають до ґрунту. Після появи на ньому молодої порості відділяють від материнської рослини.

Жасмин — рослина витка, тому йому потрібно забезпечити опори. Для цього у ґрунт із протилежних боків устроміть кінці дроту у вигляді дуги, а стебло обережно обвийте навколо опори. Можна також надати рослині форми чагарнику, але для цього її треба часто стригти. У молодих рослин прищипують верхівки пагонів, що поліпшує гілкування і збільшує кількість квітів.

Полив жорсткою водою і нестача світла спричиняють пожовтіння листя. Нестача води, коливання температури, протяги можуть призвести до обпадання бутонів. А брак освітлення або різкі перепади температури — до їх відсутності.

Кімнатний жасмин вразливий до червоного павутинного кліща, попелиці, білокрилки. Шкідників знищують обприскуванням і обмиванням листя водою (особливо з нижнього боку), слабким тютюновим розчином. За сильного ураження застосовують інсектициди.

Поселіть цю рослину у себе, подаруйте їй трішечки свого тепла, і вона неодмінно віддячить рясними квітами з приємним ароматом!

ЦІКАВО ЗНАТИ

У деяких країнах, наприклад, Індії, жасмин здавна вважають священним, він має важливе значення під час різних національних обрядів. З його квітів виготовляють ароматні вінки та намиста.

Один із різновидів жасмину — самбак — є національною квіткою Філіппін. Вона символізує чистоту, простоту, смирення і силу. Білі квіти жасмину означають дружелюбність, жовті — елегантність.

За гороскопом друїдів, люди, які народилися під знаком Жасмину, вирізняються критичним розумом, фантазією, інтуїцією. Такими були Мартін Лютер Кінг, Генрік Сенкевич, Макіавеллі.

Катерина ОКУНЬ.