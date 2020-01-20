Під час ремонту кімнат обклеювання стель шпалерами залишається одним із найдоступніших та найпростіших способів. Робити це не важче, ніж, приміром, клеїти їх на стіни. Єдина складність — у тому, що працювати на поверхні, яка над головою, не дуже зручно. Клеїти можна на будь-яку поверхню, попередньо очищену від старих шпалер: бетонну, дерев’яну, поштукатурену тощо. Головне, щоб вона була рівною, гладенькою, без швів та повністю сухою.

Перед початком роботи поверхню стелі бажано вирівняти та проґрунтувати. За кольором шпалери краще брати, звісно ж, класичні білі, бо це робить кімнату візуально вищою. Втім, це можуть бути й кольорові шпалери світлих тонів, а ось якщо бажаєте, щоб на них був ще й малюнок — то він має бути дрібним. Крім того, слід потурбуватись, щоб його було неважко підганяти на стиках.

Окрім інструментів та матеріалів, необхідно забезпечити надійний поміст, який має бути стійким та міцним. Хоча в побутових умовах для цього нерідко використовують попередньо застелений кухонний стіл або драбину. Після наклеювання шпалер в одному місці поміст пересувають і продовжують роботу.

Дуже добре, якщо у того, хто клеїть, буде помічник. Він підтримуватиме намащені клеєм шпалери, тоді як основний робітник їх приклеюватиме.

Спочатку з допомогою рулетки замірюють розміри стелі і нарізають полотно на смуги необхідної довжини. Потім готують клей. Щоб розкроїти шпалери, попередньо необхідно підготувати простору площу, на якій можна буде розгорнути рулон. Найзручніше це робити просто на підлозі, з якої попередньо все прибрали. Після цього на полотно з внутрішнього боку з допомогою валика наносять клей і загортають верхню та нижню частину смуги всередину. Вона має 5—7 хв. просякнути клеєм — тоді її буде наклеювати. Смуги на стелю наклеюють упритул, але так, щоб вони не находили одна на одну.

Якщо ремонт не передбачає наклеювання багета, полотно слід наклеювати із запасом, щоб воно на кілька сантиметрів находило на стіни. Для зручності іноді на поверхні стелі накреслюють відповідну лінію, за якою орієнтуються, щоб полотно лягало рівніше. Аби місця з’єднання полотнищ не були помітні на поверхні, шпалери наклеюють паралельно до світла, в основному в напрямку вікна. Якщо ж вікон у кімнаті кілька і розташовані вони на різних стінах, наклеюють вздовж стелі. Приклеєні шпалери, щоб не було пухирів або надлишків клею, рівномірно розгладжують від центру до країв. Після наклеювання потрібен певний час, щоб вони просохли. Дуже важливо, аби в цей час не було протягів, а в приміщенні тепло. Часто в інструкціях до шпалерного клею вказують, яка температура повинна бути в кімнаті.

Той, хто виконує основну роботу, стає на поміст, бере полотнище, розгортає його верхню частину, прикладає до стелі та розрівнює його гумовим валиком або сухою ганчіркою. Тим часом помічник розгортає нижню частину і з допомогою зручного пристрою (приміром, довгої палиці з перекладиною на кшталт швабри) піднімає його до стелі і притримує, щоб не впало. Той, хто клеїть, пересуває поміст далі і доклеює полотно. Якщо це крайні смуги, то кілька сантиметрів, які заходять на стіну, щільно притискають до кута. Це можна зробити чистою щіткою. Залишки клею знімають сухою ганчіркою. Нинішні клеї для шпалер фактично не залишають слідів.

Однак якщо ви працюєте із флізеліновими шпалерами, то клей наносять не на полотно, а на поверхню. Щоб приклеїти шпалери під люстрою, світильник знімають і наклеюють полотно, попередньо зробивши прокол у тому місці, де зі стелі виходить дріт, акуратно зробивши кілька надрізів у різні боки навколо. Дріт просувають в отвір, а краї щільно приклеюють до поверхні. Потім чіпляють світильник.

Особливих відмінностей між тим, як клеїти шпалери на стіну та стелю, немає. Хіба що клей має бути густішим, щоб смуги не відшаровувались. Лише після того, як готова стеля, можна приступати до обклеювання стін.

Кілька слів про декорування стелі. Раніше навколо люстри та по кутках робили гіпсове ліплення. Це надавало помешканню певно монументальності, величності. Адже зазвичай багате ліплення було невід’ємною частиною палацових приміщень. Нині замість гіпсу використовують значно дешевші та простіші у виготовленні елементи декору з пінопласту, що імітують ліплення. Фіксують їх на поверхні з допомогою клею. Однак подібні елементи мають привабливий вигляд лише у великих приміщеннях.

Отож якщо розміри вашої кімнати дозволяють — будь ласка, прикрашайте стелю декоративними елементами. Це і справді дуже гарно.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнер.