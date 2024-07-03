Ця травичка з ажурними листочками росте повсюди. Тож як зустрінеться вам — не оминайте її, а заготуйте на зиму, бо дійсно має широкий спектр лікувальних властивостей. Збирають листки, суцвіття і квіти рослини під час цвітіння, протягом усього літа.

ЩО ЛІКУЄ

Препарати рослини мають потужні бактерицидні та протизапальні властивості, сприяють загоєнню ран. Є відомості, що у давнину деревій спеціально розводили біля майстерень, аби був поряд на випадок поранень. Нібито навіть запорозькі козаки лікували ним вогнепальні поранення. Також препарати деревію розширюють жовчні протоки та підвищують жовчовиділення, чинять спазмолітичну, протиалергійну дію, збуджують апетит. Помічні при хворобах печінки (гепатити, холецистити), сечового міхура, нирок (цистити, пієлонефрити, нирковокам’яна хвороба), гастриті, спазмах, здутті, виразці шлунка, як кровоспинний засіб при кровотечах із носа, ясен, геморої, кишкових і маткових кровотечах, для поліпшення травлення та обміну речовин. А ще при запамороченні, нудоті, захворюваннях нервової системи, головному болю, енурезі, безсонні, недокрів’ї, як потогінний засіб. Застосовують і як засіб проти глистів. При кровотечах рекомендується поєднувати деревій з кропивою в рівних пропорціях.

Завдяки антисептичним і протизапальним властивостям препарати деревію активно застосовують у косметології. Екстракти рослини входять до складу кремів і масок для обличчя. Настоями та відварами деревію обполіскують голову після миття, аби зміцнити та стимулювати ріст волосся, а також прибрати лупу.

Протипоказанням є підвищене згортання крові, схильність до тромбоутворення, гіперчутливість до біологічно активних речовин препаратів деревію, вагітність. Тож перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.

ЯК ВЖИВАЮТЬ

Настій. На склянку окропу беруть ст.л. деревію і настоюють 10 хв. П’ють по пів склянки двічі-тричі на день за пів години до їди. Зовнішньо з настоєм деревію роблять примочки та компреси, ванни (при геморої), втирають у шкіру голови для кращого росту волосся. Сік з листя, нанесений на свіжу рану, спиняє кровотечу та сприяє загоєнню.

При сильному болю в шлунку — по ст.л. деревію та квіток ромашки на склянку окропу.

Відвар. При хронічному гастриті та виразковій хворобі шлунка 2 ст.л. подрібненої трави деревію кип’ятять у 250 мл води на водяній бані протягом 5–10 хв. П’ють відвар по пів склянки тричі на день, за 10–15 хв. до їди, протягом 25–30 діб.

Настоянка. 30 г сировини заливають 100 мл горілки, настоюють протягом тижня. Приймають по 20 крапель тричі на день перед їдою при порушенні менструального циклу, кишкових спазмах, стенокардії.

НАСТОЯНКА ПРЯНА

Вживають як алкогольний напій, але звісно, в міру. 20 сушеного деревію, 4 г полину, 10 г м’яти, 10 г кориці, 5 г мускатного горіха, 2 г шафрану, 50 г меду, 1 л горілки. Спеції і трави подрібнити, залити горілкою, настоювати в темному місці при кімнатній температурі 8 діб. Додати мед і витримати ще 2–3 дні. Процідити та розлити по пляшках.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.