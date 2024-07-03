2 помідори

50 г оливок без кісточки

80 г тунця шматочками (приблизно 1 банка)

80 г міксу салату (приблизно 1 упаковка)

20 мл оливкової олії

чверть чайної ложки солі

Помідори наріжте кубиками приблизно 1х1 см. Оливки розріжте навпіл. Тунець подрібніть на невеликі шматочки. У велику миску викладіть 80 г міксу салату, зверху помідори, оливки та тунець.

Заправте салат оливковою олією і сіллю, перемішайте та подавайте. За бажанням можете додати сік половини лимона.

Рецепт з сайту klopotenko.com