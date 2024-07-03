- 2 помідори
- 50 г оливок без кісточки
- 80 г тунця шматочками (приблизно 1 банка)
- 80 г міксу салату (приблизно 1 упаковка)
- 20 мл оливкової олії
- чверть чайної ложки солі
Помідори наріжте кубиками приблизно 1х1 см. Оливки розріжте навпіл. Тунець подрібніть на невеликі шматочки. У велику миску викладіть 80 г міксу салату, зверху помідори, оливки та тунець.
Заправте салат оливковою олією і сіллю, перемішайте та подавайте. За бажанням можете додати сік половини лимона.
Рецепт з сайту klopotenko.com
Залишити відповідь