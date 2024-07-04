Так, може, але вже після закінчення воєнного стану, адже під час його дії безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану»).

УБД може обрати ділянку на Публічній кадастровій карті, а після цього звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність.

У клопотанні необхідно вказати цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

У межах безоплатної приватизації земельні ділянки виділяють:

для ведення садівництва — не більше 0,12 га;

для ведення особистого селянського господарства — не більше 2 га;

для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га;

для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 га.

До клопотання додають:

копії особистих документів, що посвідчують особу (паспорт, ІПН);

документ, що підтверджує право на пільги при отриманні земельних ділянок (копія посвідчення УБД тощо);

графічні матеріали з місцем розташування земельної ділянки.

Після отримання дозволу на виділення земельної ділянки необхідно замовити розробку проєкту землеустрою та залежно від місцезнаходження земельної ділянки погодити її з: територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру або управлінням з питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації або місцевої ради — у випадку якщо земельна ділянка розташована в межах населеного пункту або за межами населеного пункту. Також залежно від місцезнаходження землі можуть вимагатись окремі погодження, як-от органів лісового, або водного господарства, охорони культурної спадщини тощо.