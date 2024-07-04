Аби ще багато-багато років тому потрібно було б назвати тих, хто з наших сучасників є справжнім українцем, він неодмінно був би серед них. Таким народився, таким прийшов у професію, таким у ній і залишився. Як і в самому житті. І хоч уже минуло майже п’ять років, як пішов із рідного театру, де прослужив понад пів століття, та не пішов із професії, й продовжує і продовжуватиме тішити, наповнювати українського глядача новими постановками театральних вистав. Видатний український режисер, актор театру та кіно, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, патріарх українського театру, багаторічний художній керівник, режисер-постановник, актор Львівського Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Федір СТРИГУН на порадницькій гостині.

ПРО УКРАЇНСЬКІСТЬ, МОВУ Оце відчуття тієї вторинності, наше низькопоклонство, знаєте, просто з віками в’їлося в українців. Як у нашому селі гарно казали: «Лез по лестнице, а впав із драбини». Не встиг виїхати з села, навідується через якийсь час додому, і вже стежка для нього — «стьожка». Є це, є. У природі нашій, чи що. Не розумію такого, і пояснити не можу. Моїм педагогом у Київському театральному інституті був Володимир Олександрович Неллі. Говорив він російською мовою, дуже добірною, чистою. За національністю — єврей. А нам розмовляти російською не радив. Навпаки — казав, що повинні спілкуватися українською, примушував навіть. Сам, мовляв, нею не говорить, щоб із нього не сміялися, бо не знав добре. Коли я закінчував інститут, мене запрошували до кількох російськомовних театрів в Україні, було, що й у московські. Та Володимир Олександрович порадив йти до українського, бо, казав, маю українську природу актора, і що українські театри нічим не гірші від російських, там теж багато талановитих акторів, режисерів. Мудрий був чоловік. А багато з тих студентів, котрі мали україномовних педагогів, рвонули по російських театрах, аби ж тільки російською мовою грати. Отака дурня була в нас, й давайте зізнаватися в тому. Хоча ті, хто від природи українцями були, твердо, як кажуть, стояли на ногах. Щоправда, коли ми з Тасею Йосипівною (дружина Таїсія Йосипівна Литвиненко — акторка театру та кіно, народна артистка України. — Авт.) приїхали в 1965 році із Запоріжжя до Львова працювати, нас то й гарно тут зустрічали… Але ж… — занадто мова українська, занадто чиста, занадто тембрально, занадто зовнішність наша українська. І мене це завжди дратувало. І мене це завжди ображало. А чому б і ні, дорогенькі мої, ми де народилися, живемо де?!

ПРО ДУХ ВІРНОСТІ Знову ж та сама хвороба. Тільки то перед кацапами була, а тепер — перед Європою. У Львові стільки всіляких вивісок: дивишся — як не англійською мовою, то польською. От і думаєш: а в якому місті живу?! Зараз і мистецтво — туди, і кіно — туди. Усі кинулися в Європу, їм треба туди і край. Самоповаги та гідності ще й досі бракує багатьом українцям. Схиляюся перед хлопцями та дівчатами, котрі воюють, то — святі люди. А от ті, що тікають із України… Легше всього тікати. Лишати свою країну. Але ж вона тоді сиротіє. Якщо не збережемо ми свій народ, свою націю, її ніхто не захистить. Якщо ми — велика родина, то будьмо родиною. Хоча коли мені починають розповідати, які в нас патріоти живуть і на сході, не вірю, даруйте. Мабуть, не я один такий, невіруючий. Та зараз і Львів як не Львів став, настільки наповнився російською мовою. Не вистачає нам і духу вірності, і любові. До рідного краю, до свого села, до своєї річеньки, садка, лісу. Хоча, здавалося б, як можна не любити?! От на моїй Уманщині, де народився, — Гайдамацький ліс, Холодний Яр. Не раз бував там, і якщо Господь дасть можливість бути в Черкасах, неодмінно й туди поїду. І в Чигирин, де теж не раз бував. Це — свята земля для мене. Так само, як і Батурин. Мало ми знаємо свою історію. Нас відучили від того. А хто цікавився, вивчав, тому це дуже й дуже болить. Нам треба більше знати про свою Батьківщину. Про свої традиції. Про свій народ. Про свої героїчні якісь речі. А їх дуже багато було і є в Україні.

ПРО МИТЦІВ НА ФРОНТІ У всьому повинна бути міра. Не можна так — закривати театри через те, що немає акторів, бо вони на війні. Колись прочитав протокол партійних зборів Театру Заньковецької в Тобольську, під час евакуації, в 42 чи то 43 році. Віктора Іларіоновича Івченка (був такий режисер) і Володимира Андрійовича Данченка (був такий актор) звинувачували в тому, що просилися на фронт, заяви написали. А бронь же була тоді на всіх акторів, режисерів, та й загалом — на інтелектуальну, мистецьку частину суспільства. Мені здається, це було розумно. Зрозуміло, боляче зараз сприймаю всі наші втрати в цій війні, особливо ж болить за людьми творчими, таланти яких — неповторні. А таланти берегти треба. Має бути якийсь золотий фонд.

ПРО ВИСТАВУ «ІСУС, СИН БОГА ЖИВОГО» То була особлива для нас, заньківчан вистава. Наче в усіх у серці, ми навіть прогону не робили, граючи її на великі християнські свята — чи то на Великдень, чи на Різдво. Але виставу списали. Ніколи не думав, що її можна забрати з театру. Та, слава Богу, торік тернополяни попросили поставити у своєму театрі. Хоча давно вже про те просили. І Олег Петрович Мосійчук, головний режисер, і Борис Данилович Репка, директор та художній керівник театру. Там, до слова, зберігся колектив, міцний. Зараз мене знову запрошують на постановку — вистави «Андрей» про Шептицького, яку теж зняли з репертуару Театру Заньковецької. Звісно, із задоволенням поїду до Тернополя, до тих людей. Колектив театру знаю давно, там із десяток моїх вистав йдуть уже по 30 років. — Цікава історія написання п’єси «Ісус, Син Бога Живого» Василем Босовичем. — Два роки чоловік намагався написати п’єсу для театру за мотивами Євангелія, та нічого в нього не виходило. А потім пішов до церкви, помолився, попросив у Матері Божої допомоги, поклявся, що й грошей ніяких не братиме. Повернувся додому, а за тиждень зміг написати. До мене прийшов уже з готовою п’єсою. Василь Босович був чоловіком віруючим. А того дня, як його хоронили, списали цю виставу з Театру Заньковецької… До речі, в Тернополі вона йде з великим успіхом. Із області, із сіл люди автобуси замовляють і приїздять на виставу «Ісус, Син Бога Живого». Тішуся грою в ній заслуженого артиста України Євгена Лаціка. Настільки цікавий він сам по собі, настільки щирий і правдивий, що до нього тягнешся, йому віриш. А ще ж який тембр голосу, та як гарно співає. Українець від природи. Такий-от український, наш Ісус. Дуже й дуже він переконливий на сцені. Аж начебто відчувається та сила Ісуса, Який розуміє, що мусить зробити той крок тяжкий, страшний. …На жаль, хоч і дві тисячі років минуло, а людство все одно нічому не навчилося, а людство все одно стільки неправди, брехні, зла породжує на цій землі…

ПРО ПОЗИТИВНОГО ГЕРОЯ Зізнаюся, моя давня мрія була — поставити п’єсу про позитивного героя. І так довго шукав його в драматургії, в літературі, а потім ніби прояснення прийшло: таж осьде він, переді мною — Ісус Христос і є позитивним героєм. Котрий життя своє віддав. Мені стало аж соромно, що не відразу про нього згадав. І цей позитивний герой настільки… як би влучніше сказати… він настільки зараз впливовий. А 12 апостолів, котрі теж віддали життя — за віру Христову, за правду, за любов?! І, зрештою, фінал вистави нині звучить у пам’ять про всіх наших полеглих у цій страшній війні.

ПРО ПЕРЕМОГУ Ну, не може бути інакше, не можемо бути ми переможеними. Хіба той капшук недолугий перший, хто хоче знищити цілий народ?! Скільки їх уже було, вождів усіляких: ленінів, сталінів, гітлерів… Такі ніщо й нікого не цінували, навіть рідних своїх. Щось у них в голові таке дурнувате засіло. А оцей, сьогоднішній, хіба не розуміє, що його теж можуть за ноги підвісити свої ж, як свого часу італійського диктатора муссоліні. Усе може бути. Я дуже вірю в нашу Перемогу. Хотілося б до неї дожити…