Найімовірніше, дерева уражені клястероспоріозом, або дірчастою плямистістю. Ця грибкова хвороба ослаблює їх і знижує врожайність, причому не лише поточний, а й майбутні врожаї.

Уражує всі кісточкові, особливо абрикос і персик. Розповсюдженню клястероспоріозу сприяє тепла дощова погода, а також недостатній догляд. Дірчаста плямистість пошкоджує бруньки, листя, плоди та гілки. Бруньки чорніють, вкриваються блискучим шаром камеді та не обпадають. На листі утворюються жовто-бурі плями, облямовані темною смугою. Незабаром уражена тканина випадає і листок стає дірчастим. За сильного прогресування захворювання листя обсипається. Квіти й зав’язі чорніють і обпадають. На плодах утворюються численні дрібні пурпурові або бурі плями з потовщенням тканини, які злегка здуваються і набувають вигляду бородавок. Зливаючись, вони часто утворюють струпи, з яких виділяється камедь. Найнебезпечніше, якщо хвороба переходить на гілки. Уражена кора розтріскується та утворює виразки, з яких також витікає камедь. Такі пагони відмирають.

ЯК ПОБОРОТИ ХВОРОБУ

Боротьба з клястероспоріозом вимагає комплексного підходу, що включає санітарні заходи, хімічну обробку та профілактику. Навесні в період набухання бруньок дерева обприскують 1-відсотковими розчинами бордоської рідини або мідного купоросу. За сильного ураження восени після листопаду обприскують ще й 3-відсотковим розчином. Також згідно з інструкцією використовують фунгіциди: Хорус, Скор, Гарт, Купроксат, Світч та інші. Обробки будуть ефективнішими з додаванням до розчину прилипача. Обприскування проводять у суху безвітряну погоду при температурі не вище 25 градусів. За місяць до збирання врожаю обробки хімічними препаратами припиняють.

Хворі пагони та інші органи рослини обрізують і спалюють. Знищують уражене та опале листя. Камедні рани вчасно лікують. Для цього їх зачищають, дезінфікують 1-відсотковим розчином мідного купоросу та замазують садовим варом.

Крони дерев регулярно проріджують. Вчасне підживлення підвищує опірність абрикоса хворобам.

Намагайтесь висаджувати стійкі до хвороби сорти: Ананасний, Харогем, Особливий Денисюка та інші.

Важливо! Дірчасту плямистість на абрикосі іноді плутають з наслідками діяльності листогризучих гусеней, а також опіками після обробки фунгіцидами.

Іван СИМАКОВ, садівник.