У салату з овочів на грилі є свій шарм, який найкраще проявляється на свіжому повітрі, коли всі вже встигли зголодніти, до м’яса ще далеко, а тут ці теплі овочі, які так спокусливо пахнуть димком. Гриль-салат буде одночасно чудовою закускою, легким гарніром та ідеальною альтернативою м’ясу для тих, хто з якихось причин його не їсть.

1 баклажан

1 солодка перчина

1 кабачок

1 велика цибулина

6–7 помідорів черрі

2 зубчики часнику

зелень (петрушка, кріп, базилік)

1 столова ложка волоських горіхів

олія

Для заправки:

3 столові ложки олії

2 столові ложки соку лимона

1 чайна ложка гірчиці

чорний мелений перець

сіль

Найкраще для приготування підійде гриль із решіткою. Смажте овочі на самому початку, коли гриль добре розігрівся і ще дуже гарячий, щоб готувати на ньому м’ясо чи рибу.

Почнемо з перцю — його потрібно запекти, розташувавши ближче до гарячого вугілля і періодично повертаючи, доки шкірка потемніє з усіх боків. За цей час наріжте баклажан, цибулю та кабачок кружальцями 1 см завтовшки, змастіть решітку невеликою кількістю олії та викладіть овочі. Перець якраз можна зняти з решітки й перекласти в закриту каструлю (або просто закрутити в поліетиленовий пакет), хвилин за 10 зможете легко очистити його від шкірочки.

Обсмажте всі овочі з обох боків до появи смужок від грилю, але не дайте їм згоріти — щойно будуть готові, перекладіть у велику миску. Туди ж додайте перець, очищений від шкірки та нарізаний смужками, і половинки томатів (якщо любите смак печених помідорів, можете покласти їх на гриль разом з іншими овочами).

З’єднавши всі овочі в мисці, додайте дрібно нарізаний часник і зелень, подрібнені горіхи. Приготуйте заправку, збивши виделкою олію, сік лимона і трохи гірчиці та щедро приправивши сіллю й перцем. Перелийте заправку в миску з овочами, добре перемішайте й одразу подавайте.