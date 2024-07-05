В Українському кризовому медіацентрі презентували буклет із інформацією, яка буде корисною родинам загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, підготовлену ГО «Громадський рух «Жіноча Сила України» у співпраці з Управлінням соціальної роботи з персоналом Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ за підтримки МФ «Відродження».

«Психологи знають, що при гострих емоційних станах складно щось запам’ятовувати чи тримати у фокусі уваги, а за обставин переживання втрати, крім емоційних переживань, додаються ще й численні бюрократичні випробування. Тож у буклеті, зокрема, зазначено послідовність кроків рідних загиблого, яка покликана зменшити навантаження на них у надскладний час», — обґрунтувала цінність інформаційної добірки директорка ГО та керівниця «Служби психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців» Наталія Умеренкова.

Крок 1. Отримати свідоцтво про смерть, яке видає орган РАЦС за місцем реєстрації в обмін на оригінал лікарського свідоцтва про смерть і копію довідки про причину смерті. У родини залишається копія лікарського свідоцтва про смерть і оригінал довідки про причини смерті.

Крок 2. Підготувати документи про родинний зв’язок із загиблим і власні документи: свідоцтво про шлюб; свідоцтво про народження дітей — для батьків; документи про дітей; паспорт і код.

Крок 3. Звернутися в найближчий ТЦК та СП із заявою на виплати грошового забезпечення, додати копії свідоцтва про смерть (термін виплати — відповідно до графіку виплат у в/ч). Виплачують усі виплати за повний місяць, в якому загинув військовий. Також подати заяву на компенсацію витрат із проведення похорону, витрат на ритуальні послуги (виплачує в/ч).

Крок 4. Отримати в ТЦК та СП документи з в/ч: два витяги — (4.1) з наказу про виключення військового зі списків особового складу та (4.2) про склад сім’ї загиблого; (4.3) грошовий атестат; дві довідки — (4.4) про участь у бойових діях і (4.5) про грошове забезпечення.

Крок 5. Написати в ТЦК та СП заяву на одноразову грошову допомогу (про додаткові документи проконсультують у ТЦК). ОГД в розмірі 15 млн грн виплачують рівними частинами на всіх, хто має на неї право, після подачі всіх документів (згідно з постановою КМУ №168 від 28.02.2022 та постановою №975 від 25.12.2013).

Маршрут проходження документів: РТЦК — ОТЦК — комісія МО — командування Сухопутних військ — сплата першої частки (може зайняти до 6 місяців і більше). Решту коштів виплачують упродовж 40 місяців.

Крок 6. Звернутися до штатної ВЛК для отримання постанови про причини загибелі (поєднується з Кроком 5). Консультацію щодо пакета документів нададуть в ТЦК та СП. Тривалість очікування висновку — 1–2 місяці й більше.

Крок 7. Звернутися до органів соцзахисту населення або місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації для оформлення статусу члена сім’ї загиблого захисника/захисниці та отримати посвідчення (сірого кольору), яке дає змогу отримати соціальні гарантії відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Для цього слід подати: заяву; копію свідоцтва про смерть або повідомлення про загибель; постанову ВЛК (див. Крок 6), документ 4.4 (див. Крок 4), документи, які підтверджують родинні зв’язки, паспорт і код. Тривалість оформлення посвідчення — 7 днів.

Крок 8. Звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації чи проживання для подання документів на пенсію у зв’язку із втратою годувальника (ст.30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб») — стосується неповнолітніх дітей (віком до 18 років та/або до 23 років, якщо навчаються на стаціонарі); опікунів дітей загиблого (діти віком до 8 років); дружин та/або батьків (у разі наявних підстав). Діти загиблого віком 23 роки і старше, які мають статус члена сім’ї загиблого і не мають та не мали своїх сімей, також мають право на виплату ОГД від Мінветеранів (за постановою КМУ №336 від 29.04.2016) — для цього слід звернутися в ЦНАП або структурний підрозділ з питань ветеранської політики.

Крок 9 (поєднується з Кроком 8). Подати пакет документів до ТЦК та СП за місцем реєстрації для отримання посвідчення члена сім’ї загиблого військовослужбовця (чорного кольору), яке дає змогу отримати соцгарантії відповідно до Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців». (За поточною редакцією постанови КМУ №379 від 28.05.93). На відміну від сірого, це посвідчення дає також право на пільговий проїзд. Для отримання слід подати заяву; фото члена сім’ї 2,5х 3,5; копію свідоцтва про смерть і довідку про причину смерті; постанову ВЛК (див. Крок 6), документи 4.1 і 4.4 (див. Крок 4); документи, що підтверджують родинні зв’язки та інші статуси; копію документа, що посвідчує особу. Посвідчення видають протягом 30 календарних днів з дня надходження належного пакета документів.

Крок 10. З’ясувати в структурному підрозділі соцзахисту населення або підрозділі з питань ветеранської політики інформацію щодо доступних виплат, пільг і гарантій на місцевому рівні. Це можуть бути компенсації на поховання, встановлення пам’ятника, разові, щорічні та інші виплати. З’ясувати це можна й після Кроку 1 та після реалізації Кроку 7.

Завантажити електронну версію буклета можна за посиланням: https://pidtrymka.in.ua/wp-content/uploads/2024/05/rodynam-iaki-perezhyvayut-vtratu-vijskovogo.pdf

Якщо складно зорієнтуватися по кроках, можна звернутися за підказкою на телефонну лінію Служби психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців: 0 800 332 720.