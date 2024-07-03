Шахраї, які вводять в оману родичів і близьких наших оборонців, активізували свою діяльність у соцмережах, застерігає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Вони створюють фейкові сторінки в соцмережах, додають туди справжні фото з обмінів чи фото офіційних осіб, а часом і телефонують та починають у різний спосіб просити гроші.

Аби не стати жертвою шахраїв, не надавайте свої контакти незнайомим особам, не заповнюйте форми на невідомих сторінках у соцмережах, месенджерах чи на сайтах. Якщо зловмисник не знає про вас, він не зможе вас потурбувати.

Не вірте обіцянкам: незнайомці в інтернеті не будуть шукати ваших рідних чи надавати вам інші послуги.

Як зазначили в Координаційному штабі, чимало шахраїв уже перебувають під слідством. Зокрема завдяки зверненням громадян. Повідомити про шахрайство можна, звернувшись до правоохоронних органів або Координаційного штабу.

Пам’ятайте, що пошуками вашої близької людини займаються професійно та безкоштовно фахівці уповноважених державою органів.

А повідомити Національне інформаційне бюро про потрапляння людини у ворожий полон можна, зателефонувавши на гарячу лінію за номером: 16-48 або ж 0(44) 287-81-65 (для дзвінків із-за кордону) чи скориставшись іншими каналами комунікації. (https://nib.gov.ua/)