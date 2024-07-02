Навіть без світла можна готувати світову класику кулінарії. Наріжте овочі та фету, заправте салат оливковою олією та посоліть за смаком — погодьтеся, цілком реально приготувати навіть при свічках.

200 г томатів черрі або 2 великі томати

1 великий огірок

1 солодка перчина

половина червоної цибулини

50 г оливок без кісточок

200 г сиру фета

1–2 чайні ложки орегано

3–4 столові ложки оливкової олії

сіль

Томати черрі розріжте навпіл, великі помідори — кубиками. Перекладіть у миску. Огірок розріжте навпіл, а потім наріжте кожну половинку півкільцями завтовшки 0,5 см. Якщо потрібно, зріжте шкірку з огірка. Перекладіть у миску до томатів. Солодкий перець наріжте кубиком приблизно такого розміру, як і томати, якщо використовували звичайні, а не черрі. У традиційному рецепті грецького салату використовують зелений солодкий перець, але можна замінити його червоним, помаранчевим або жовтим. Нарізаний перець перекладіть у миску. Цибулину наріжте півкільцями. Також перекладіть у миску до всіх інгредієнтів.

Якщо готуєте грецький салат у порційних тарілках, шматок фети покладіть зверху на овочі. Потім кожен, хто куштуватиме страву, сам наріже сир так, як йому заманеться. Якщо готуєте грецький салат на загальний стіл, 200 г сиру фета наріжте великим кубиком. Але додайте в миску в останню чергу. Додайте оливки. Притрусіть салат сухим орегано. Заправте оливковою олією. Акуратно перемішайте. Додайте в миску нарізану кубиками фету. Акуратно перемішайте, щоб шматочки фети залишилися цілими. Соліть салат в останню чергу, оскільки через цей інгредієнт овочі почнуть пускати сік. Пам’ятайте, що фета й оливки — солоні, тому спочатку скуштуйте салат, а потім додавайте сіль.