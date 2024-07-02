Коли достигає часник, на кожній рослині зав’язую вузлики. Для чого? Таким чином прискорюється формування цибулини, бо поліпшується притік поживних речовин від листя до підземної частини. Головки виходять більші й довше зберігаються. Зав’язувати вузлики потрібно за 7–10 днів до збирання врожаю, але не раніше, бо рослина має встигнути наростити достатню зелену масу. Туго затягувати вузли не потрібно — важливо не пошкодити надземну частину.

Ще один важливий агроприйом, який сприяє отриманню високих врожаїв, — видалення часникових стрілок. Робити це потрібно, коли стрілки починають закручуватись.

Звісно ж, на розмір головок впливають також сорт, розмір посадкового матеріалу, родючість ґрунту, погода й агротехніка.

Олена ГРУЩИНСЬКА. Київська обл.