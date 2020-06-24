Звичайно, харчування має бути повноцінним і збалансованим. Але все ж у багатьох сім’ях найзначніша стаття витрат — на продукти. Тому спробуємо готувати економно, але смачно, при цьому щоб вся родина була ситою.

Пропонуємо забутий рецепт української кухні під назвою коцюрба. Ця страва поєднує в собі картоплю і галушки і подається в двох варіантах. Перший — маленькі галушки з тіста, картопляне пюре і засмажкою перемішують в мисці і все це разом подають в тому самому посуді. Другий варіант — картоплю не товчуть, особливо якщо вона молода, а подають великими шматочками. Спробуйте, це дуже смачно, особливо для любителів вареників з картоплею, тільки ліпити не треба.

* 600–700 г картоплі

* 2 великі цибулини

* олія

* сіль (за смаком)

* 2 лаврові листки

Заварне тісто:

* 1 кг борошна

* 600 мл води

* 100 мл олії

* чайна ложка солі (з верхом)

Спочатку потрібно приготувати заварне тісто — воно виходить дуже м’яким і чудово підходить також для вареників. Борошно всипати в миску. У каструлі довести до кипіння воду з олією і сіллю. Тонкою цівкою влити олійну суміш в борошно, постійно помішуючи ложкою. Вимішувати тісто до однорідності ложкою, коли охолоне — руками. Воно дуже слухняне і не липне. Якщо ж прилипає, підсипте трохи борошна. Сформувати з тіста кулю і накрити трохи вологим рушником. Залишити відпочивати на 30 хв.

Картоплю, якщо молода, можна не чистити. Нарізати великими шматками, залити водою, посолити. За 5 хв. до готовності покласти лавровий лист. З готової картоплі злити воду, повернути на вогонь, злегка підсушити. Відставити, накривши кришкою, щоб була теплою. Для засмажки цибулю дрібно нарізати, обсмажити до золотистого кольору у великій кількості розігрітої олії (можна використовувати дрібно нарізане сало). Тісто розкачати, не надто тонко, приблизно по 0,5 см. Нарізати на квадратики. Щоб вийшли акуратно, можна використовувати квадратну форму для печива. Викладати в киплячу і підсолену воду. Коли спливуть, варити 2–3 хв. Викладати шумівкою. З’єднати у великій мисці картоплю, засмажку і галушки, акуратно перемішати. За бажанням притрусити зеленню.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.