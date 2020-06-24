Листя білоголової капусти може набувати фіолетового відтінку з різних причин, однак найчастіше таке спостерігається через нестачу фосфору, причому переважно в ранніх сортів.

Спочатку фіолетовими стають лише прожилки, а з часом – усі листки. Через нестачу фосфору капуста також може не зав’язувати головки. Зарадить проблемі підживлення фосфорними добривами. Беруть 100 г суперфосфату та розводять у відрі води. Під одну рослину вносять 0,5–0,7 л розчину. Подвійний суперфосфат вносять у кількості 50 г на 10 л води або 35–50 г порошку на кв.м. Багато фосфору містить також доломітове борошно: ч.л. розводять у 1 л води та настоюють кілька годин, щоб борошно розчинилось. З органічних добрив найкраще впорається з нестачею фосфору гній: 3–4 кг на кв.м, також допоможе попіл.

Найчастіше фосфорне голодування відчуває капуста, висаджена на піщаних та супіщаних кислих ґрунтах, оскільки засвоєння фосфору безпосередньо залежить від їх кислотності. Та й сама капуста не любить кислих ґрунтів.

Фіолетовий колір на листі може бути через нестачу ще одного елемента – азоту, а також через стреси (зміну умов вирощування).

Лідія ГЕРАЩЕНКО.