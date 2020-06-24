Багато хто помітив, що в карантин стали їсти більше. Причому ця звичка збереглася і після виходу з вимушеної ізоляції. Але відкрите літнє вбрання ніхто не відміняв, і так хочеться знову бути стрункими. Є кілька прийомів, які допоможуть звикнути до зменшених порцій.

1. Перед їжею випийте теплий напій: трав’яний чай, склянку води або компот.

2. Їжте повільно. Сигнал про насичення доходить до мозку через 20 хв. Тому дуже ретельно пережовуйте їжу і їжте маленькими шматочками. До речі, ковтаючи невеликі порції, знижуємо ризик накопичення газів у шлунку і позбавляємося відчуття здуття після їжі.

3. Обманіть мозок. Нехай він думає, що ви з’їли багато. На тарілці великого діаметра розкладіть їжу тонким шаром: очі побачать, що порція велика, і ця інформація передасться мозку.

4. Почистіть зуби. У багатьох людей відчуття голоду посилюється саме вночі. Хочете їсти? Почистіть зуби! Відомо, що сильний м’ятний смак знижує апетит. Крім того, це ще й дієвий психологічний прийом, адже зуби чистять після їжі, так голод відступить.

Діана ШЕПЕЛЬ.