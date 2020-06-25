З 1 липня вона становитиме 1712 грн (досі була 1638 грн), а з 1 грудня – 1769 грн. Зміниться і розмір соціальної пенсії – до 1712 грн. Отримують її ті особи, які досягли пенсійного віку, але не мають достатньо страхового стажу.

Перерахують щомісячні виплати тим, хто має більше необхідного стажу для отримання пенсії – понад 35 років для чоловіків та 30 – для жінок. Такі пенсіонери отримають 1 відсоток надбавки від мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. Зараз ця сума становить 16,38 грн, а з 1 липня – 17,12 грн.

Також підвищують із 1 липня мінімальний прожитковий мінімум – до 2118 грн.