Цей день відзначають у всьому світі, щоб більше інформувати людей про хворобу і підтримати тих, хто від неї потерпає. Хоча захворювання не є небезпечним для життя, але люди з вітиліго часто стикаються з соціальними забобонами. Адже косметичний дефект створює психологічний дискомфорт.

Частина наших клітин, так звані меланоцити, виробляють темний пігмент – меланін, який забезпечує колір шкіри, волосся, очей. Завдання цього пігменту – захистити нас від впливу ультрафіолетових сонячних променів. У людей із вітиліго клітини, які відповідають за секрецію пігменту, взагалі перестають або виробляють його в меншій кількості. З’являються білі плями на тілі. Осередки вітиліго різного розміру і форми можуть найчастіше виникати на обличчі, шиї, кистях, ліктях, колінах, у паховій зоні – там, де шкіра найбільше травмується.

Особливо помітні плями влітку. Коли загоряємо, відбувається пряма стимуляція вироблення додаткового пігменту, і шкіра темнішає. У людей з вітиліго виникає контраст, оскільки у місцях, де є плями, клітини не виробляють меланін, а де їх немає – навіть більш інтенсивно. Відповідно, різниця стає особливо очевидною. Для жінок це – просто трагедія. Тому людям із вітиліго варто звести час перебування на сонці до мінімуму, адже плямисті ділянки не захищені й можуть легко обгоріти. А виходячи на вулицю, захищати шкіру необхідно кремом з SPF-фактором не менше 50.

Наразі повністю перемогти захворювання не вдається. Лікування дає лише частковий ефект. За допомогою ультрафіолетової терапії стимулюють вироблення меланоцитів. Спочатку тестують чутливість шкіри, потім опромінюють ділянки, де є прояви вітиліго, провокуючи вироблення меланіну. Якщо лікування успішне, контраст шкіри стає непомітним. Іноді до лікування додають фотосенсибілізуючі речовини або гормональні мазі, щоб чутливість шкіри до ультрафіолету була вищою.

Підготувала Валентина ГАРКАВА.