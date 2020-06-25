Після того, як іриси відцвіли, на місці квітів формується насіння. Аби не забирати в рослини сили, квітконоси обрізують, залишаючи приблизно 2–3 см від землі. Насінний спосіб розмноження у цих квітів майже не застосовується, оскільки розмножити іриси можна легко діленням кореневища.

А ось коротко обрізувати листя потрібно лише у разі, якщо плануєте висаджувати або пересаджувати іриси. Обрізувати його після цвітіння, як це іноді можна побачити, не варто, оскільки це лише ослабить рослини і не дасть їм можливості накопичити необхідну кількість поживних речовин.

Якщо планується пересадка, листя за кілька днів до цього обрізують приблизно на дві третини. Обрізують конусом, щоб на поверхні зрізів залишалось менше води. Що це дасть? У коренях залишиться більше вологи, й іриси легше приживуться.

Будь-які роботи виконують лише простерилізованим інструментом.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.