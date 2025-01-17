Хто регулярно їсть цибулю та часник, той запобігає багатьом недугам, або ефективно їх лікує. Недарма в народі кажуть: «Цибуля і часник сім недуг лікують».

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Половина середньої цибулини чи 2–3 зубчики часнику, спожитих на день, запобігають захворюванню на грип і застуду.

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Як свіжу, так і у вигляді настою цибулю вживають при захворюваннях травного каналу (коліт із закрепами, атонія кишок, пронос), для профілактики та лікування атеросклерозу, гіпертонічної хвороби, у разі цукрового діабету, гіпертрофії простати, зниженої статевої потенції.

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Вживання часнику рекомендоване при відсутності апетиту, порушенні травлення, катарі шлунка і кишківника (особливо інфекційного походження), проносі, атеросклерозі, неврозах, що супроводжуються головними болями та безсонням. Часник — добрий профілактичний засіб від цинги, дизентерії, тифу; вбиває в роті всі бактерії… Ним лікують свинцеві отруєння.

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Як кровоочисний засіб часник вживають при фурункулах і висипах на шкірі.

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Дві жмені цибулиння залити 6 л окропу. Настояти до теплої температури під кришкою. Не проціджувати. Мити ноги в разі прояву грибкових захворювань. Процедуру краще приймати ввечері перед сном.

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Якщо погано виходить слиз з носа, тонкі скибки цибулі на 3–4 хв. вставляють у ніздрі. Або впродовж 10 хв. нюхають розрізану цибулину чи зубчик часнику.

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При пониженому тиску вживають тричі на день по ч.л. свіжого соку цибулі, або по половині чайної ложки часнику. Для цього їх подрібнюють на м’ясорубці, а сік відтискають через марлю.

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Запечені до золотавого кольору кружальця цибулі прикладають до наривів, фурункулів, гнійних ран.

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Злегка підсмажена цибуля корисна для хворого серця.

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Часник і цибуля протидіють раковим захворюванням, утворенню онкопухлин.

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При болю у вусі свіжий сік цибулі розбавляють теплою водою (1:1). Закапують по 4–5 крапель тричі на день.

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Свіжий сік цибулі змішують з медом (1:1) і вживають при бронхіті по ч.л. 3–4 рази на день за 15–20 хв. до їди.

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Кашку з часнику на воді чи молоці (1 зубчик на ст.л.) тричі на день за 15–20 хв. до їди вживають при тромбофлебітах, підвищеному рівні холестерину в крові. Сприяє вона і травленню.

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Сік цибулі, розведений кип’яченою водою (1:10), застосовують для полоскання горла, ротової порожнини при виразкових стоматитах.

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Цибулю корисно їсти при наявності каменів у нирках.

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Якщо є глисти, то звечора подрібнюють середню цибулину і заливають 250 мл теплої води. Настоюють мінімум 8 год. Вранці проціджують і випивають натщесерце.

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Свіжий сік цибулі або часнику втирають у шкіру голови при випадінні волосся. Через 30 хв. змивають теплою водою. Процедуру приймати тричі на тиждень, краще на ніч. Достатньо 20 процедур.

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Застереження! Часник і цибуля протипоказані при виразці шлунка чи дванадцятипалої кишки.

Тарас ЛЕХМАН. м. Шептицький Львівської обл.