Курячі котлети можна зробити цікавішим на смак, якщо додати до них яблуко. Завдяки такому інгредієнту котлети із сухуватої курячої грудки виходять дуже соковитими, ніжними та м’якими. А ще воно надає приємного аромату.

600 г курячого філе

1 невелике кисло-солодке яблуко

1 маленьке яйце

2 скибочки черствого батона

молоко

1 маленька цибулина

3 зубчики часнику

0,5 чайної ложки солі

чорний мелений перець

3 столові ложки посіченої зелені

панірувальні сухарі

олія

Батон залити молоком, залишити до набухання, відтиснути рідину. Філе, батон, цибулину та часник перекрутити на м’ясорубці. Яблуко почистити від шкірочки, дрібно натерти на пюре, сік відтиснути. Додати яблучне пюре у фарш. Вбити яйце, додати зелень, посолити та поперчити. Фарш добре перемішати, трохи відбити і дати постояти 20 хв. У фарш можна також додати будь-які спеції за смаком. Сформувати котлети, обкачати в сухарях. Обсмажити швидко на сильному вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Котлети викласти у форму, застелену фольгою. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати до готовності 15–20 хв.