Курячі котлети можна зробити цікавішим на смак, якщо додати до них яблуко. Завдяки такому інгредієнту котлети із сухуватої курячої грудки виходять дуже соковитими, ніжними та м’якими. А ще воно надає приємного аромату.
- 600 г курячого філе
- 1 невелике кисло-солодке яблуко
- 1 маленьке яйце
- 2 скибочки черствого батона
- молоко
- 1 маленька цибулина
- 3 зубчики часнику
- 0,5 чайної ложки солі
- чорний мелений перець
- 3 столові ложки посіченої зелені
- панірувальні сухарі
- олія
Батон залити молоком, залишити до набухання, відтиснути рідину. Філе, батон, цибулину та часник перекрутити на м’ясорубці. Яблуко почистити від шкірочки, дрібно натерти на пюре, сік відтиснути. Додати яблучне пюре у фарш. Вбити яйце, додати зелень, посолити та поперчити. Фарш добре перемішати, трохи відбити і дати постояти 20 хв. У фарш можна також додати будь-які спеції за смаком. Сформувати котлети, обкачати в сухарях. Обсмажити швидко на сильному вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Котлети викласти у форму, застелену фольгою. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати до готовності 15–20 хв.
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