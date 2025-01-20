Державна служба зайнятості створила сервіс, який об’єднав близько 500 програм підтримки для ВПО, ветеранів, людей з інвалідністю. Цей сервіс допоможе знайти необхідну підтримку: від навчання і працевлаштування до психологічної допомоги чи відкриття власного бізнесу.
ЯК СКОРИСТАТИСЯ
- На сайті Державної служби зайнятості оберіть, хто ви: ВПО, ветеран/ветеранка чи людина з інвалідністю.
- Оберіть потрібну послугу.
- Вкажіть ваш регіон і громаду.
- Натисніть «Шукати».
Система покаже список організацій, їхні послуги та контакти.
Що можна через нього отримати
- Психологічну, гуманітарну та юридичну допомогу.
- Кар’єрне консультування, перекваліфікацію чи навчання.
- Гранти для бізнесу.
- Соціальний захист, житло або медичне обслуговування.
До речі, громадські організації можуть стати партнерами сервісу. Для цього потрібно подати необхідні документи про свою організацію, і після перевірки вас додадуть до бази.
Скористайтеся сервісом «Єдине вікно послуг» https://dcz.gov.ua/onewindow уже сьогодні, щоб знайти підтримку та нові можливості для розвитку, заохочують у Державній службі зайнятості.
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