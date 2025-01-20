Державна служба зайнятості створила сервіс, який об’єднав близько 500 програм підтримки для ВПО, ветеранів, людей з інвалідністю. Цей сервіс допоможе знайти необхідну підтримку: від навчання і працевлаштування до психологічної допомоги чи відкриття власного бізнесу.

ЯК СКОРИСТАТИСЯ

На сайті Державної служби зайнятості оберіть, хто ви: ВПО, ветеран/ветеранка чи людина з інвалідністю. Оберіть потрібну послугу. Вкажіть ваш регіон і громаду. Натисніть «Шукати».

Система покаже список організацій, їхні послуги та контакти.

Що можна через нього отримати

Психологічну, гуманітарну та юридичну допомогу.

Кар’єрне консультування, перекваліфікацію чи навчання.

Гранти для бізнесу.

Соціальний захист, житло або медичне обслуговування.

До речі, громадські організації можуть стати партнерами сервісу. Для цього потрібно подати необхідні документи про свою організацію, і після перевірки вас додадуть до бази.

Скористайтеся сервісом «Єдине вікно послуг» https://dcz.gov.ua/onewindow уже сьогодні, щоб знайти підтримку та нові можливості для розвитку, заохочують у Державній службі зайнятості.