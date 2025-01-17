Ця послуга ніколи не втрачає своєї актуальності, адже завдяки ремонту можна заощадити свої кошти і зберегти улюблене взуття. Що варто знати, здаючи його до ремонтної майстерні, нагадують у Держпродспоживслужбі.

Під час приймання замовлення на ремонт взуття виконавець визначає ступінь його зносу за наявністю вад і повідомляє про це споживача.

Загалом розглядають такі ступені:

1) незначний (20—30 відсотків) — знос набійок, часткове відставання підборів і підошов від верху взуття, знос підошви в носовій частині, незначний знос підошов, зруйнування ниткових швів, пошкодження застібки-блискавки та інший незначний знос;

2) середній (40—60 відсотків):

40 відсотків — частковий знос підборів, відставання підошов і підборів від верху взуття, знос підкладки у п’ятковій частині, зруйнування швів;

50 відсотків — знос підборів, що потребує їх заміни, пошкодження обтяжки підборів, перелом геленка, повторне пошкодження застібки-блискавки;

60 відсотків — деформація форми носково-пучкової або п’яткової частини взуття, знос підошов і підборів, що потребує їх заміни, розрив верху взуття тощо;

3) значний (80 відсотків) — знос деталей верху та низу взуття, що потребує перетяжки із їх заміною.

У ремонт взуття приймають тільки в чистому вигляді. Як це і вказано у Правилах побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабміну України від 16.06.2023 №614.