Як ми писали раніше, Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» №3993-IX, яким строк оформлення прав власності на земельні ділянки продовжено до 1 січня 2028 року. Сама процедура оформлення права власності на земельну ділянку (пай) регламентована Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)». Та власникам земельних ділянок не варто зволікати з оформленням відповідних речових прав.

Документами, що посвідчують право на земельну частку (пай), є:

сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією;

свідоцтво про право на спадщину;

посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай);

рішення суду про визнання права на земельну частку (пай).

Як це зробити

Потрібно звернутися до відповідної сільської, селищної, міської ради з письмовим клопотанням про передачу у власність відповідної земельної ділянки та надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (якщо відсутня).

До заяви додається: копія сертифіката на земельну частку (пай), або копія свідоцтва про право на спадщину, або нотаріально посвідчений договір про набуття права власності на земельну частку (пай), або рішення суду про визнання права власності на земельну частку (пай).

Після отримання рішення сільської, селищної, міської ради необхідно звернутися до землевпорядної організації та укласти договір на розробку технічної документації із землеустрою, з метою встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). За результатами розробки вказаної технічної документації земельну ділянку буде зареєстровано в Державному земельному кадастрі (ДЗК) з присвоєнням їй кадастрового номера. Після реєстрації ділянки та отримання витягу з ДЗК необхідно звернутися до відповідної сільської, селищної, міської ради для затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Із рішенням про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність необхідно звернутись до державного реєстратора речових прав (у будь-якому Центрі надання адміністративних послуг відповідної області) та здійснити реєстрацію права власності на земельну ділянку. За результатами реєстрації видається витяг про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме — земельну ділянку.

Виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) передбачає заміну сертифіката чи іншого документа про право на таку земельну частку на витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку.

За матеріалом: https://jurliga.ligazakon.net/