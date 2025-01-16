Салат із тунцем, сиром, яйцями та тертим вершковим маслом — усе це надає йому м’якої, повітряної текстури та ніжного смаку.
- 100 г вершкового масла
- 100 г твердого сиру
- 5 варених яєць
- 1 банка консервованого тунця (185 г)
- 150 г майонезу
- 1 середня цибулина
Заморозити масло. У яєць відокремити білки від жовтків. Сир натерти на дрібній тертушці. Цибулю дрібно нарізати, обдати окропом і остудити.
Приготувати салат, викладаючи шарами:
— яєчні білки, натерті на середній тертушці;
— середньо натертий сир;
— половина тунця, розім’ятого виделкою;
— половина майонезу;
— підморожене вершкове масло, натерте на середній тертушці;
— подрібнена цибуля;
— друга половина тунця;
— друга половина майонезу;
— жовтки, натерті на дрібній тертушці.
Шари утрамбовувати не потрібно, щоб зберегти повітряність. Поставити салат на 30 хв. в холодильник.
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