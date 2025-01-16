Салат із тунцем, сиром, яйцями та тертим вершковим маслом — усе це надає йому м’якої, повітряної текстури та ніжного смаку.

100 г вершкового масла

100 г твердого сиру

5 варених яєць

1 банка консервованого тунця (185 г)

150 г майонезу

1 середня цибулина

Заморозити масло. У яєць відокремити білки від жовтків. Сир натерти на дрібній тертушці. Цибулю дрібно нарізати, обдати окропом і остудити.

Приготувати салат, викладаючи шарами:

— яєчні білки, натерті на середній тертушці;

— середньо натертий сир;

— половина тунця, розім’ятого виделкою;

— половина майонезу;

— підморожене вершкове масло, натерте на середній тертушці;

— подрібнена цибуля;

— друга половина тунця;

— друга половина майонезу;

— жовтки, натерті на дрібній тертушці.

Шари утрамбовувати не потрібно, щоб зберегти повітряність. Поставити салат на 30 хв. в холодильник.