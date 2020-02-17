На запитання відповідає архімандрит Свято-Михайлівського Золотоверхого чоловічого монастиря Лаврентій (Живчик).

Якби Господь наперед розпланував життя кожної людини і всі його прийдешні події, то молитва, подвиг, милостиня втратили би сенс у нашому житті. Церква заперечує віру у невідворотність долі. Натомість Бог дав людині свободу вибору, аби кожен з нас міг сам будувати свою долю, на кожному кроці роблячи свій власний вибір у земному житті. Але маємо завжди пам’ятати, що від нашого вибору залежатиме не лише подальше земне життя, а й наше становище у вічності.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.