Поки не настав сезон свіжих вітамінів, поповнити організм корисними речовинами допоможе шипшиновий напій. Однак і досі немає єдиної думки, як правильно заварювати шипшину — цілою чи подрібненою, запарювати чи відварювати?

ОСОБЛИВОСТІ ПРИГОТУВАННЯ

Готувати можна як цілу, так і подрібнену шипшину. Важливий нюанс: ворсинки з внутрішнього боку ягід, потрапляючи в шлунок, можуть подразнювати слизову. Тому важливо не допускати потрапляння часточок плодів у напій. Подрібнити ягоди можна, поклавши в мішечок зі складеної у кілька шарів марлі й відбивши молотком. У цьому мішечку шипшину й заварюють. Якщо подрібнюєте плоди в блендері, на м’ясорубці чи в ступці, перед вживанням процідіть напій крізь кілька шарів марлі.

НАЙКРАЩЕ — В ТЕРМОСІ

Залийте столову ложку цілих сухих ягід склянкою окропу в термосі й настоюйте не менш ніж 8 год. (бажано ніч). Тоді ранок можна буде розпочати з вітамінного напою. Краще, якщо термос зі скляною, а не металевою колбою. Тривалість запарювання подрібнених ягід — 3 год. Цілі плоди заварюють до 3 разів, причому вдруге і втретє вони добре розм’якшаться, і напій стає міцнішим.

Якщо термоса немає, можна приготувати напій на водяній бані. Столову ложку подрібнених плодів заливають склянкою окропу і настоюють на бані 15 хв. Потім охолоджують і проціджують.

ДЛЯ ЧОГО ВЖИВАТИ?

Шипшинові напої особливо корисні при авітамінозі й застуді. Окрім великої кількості аскорбінової кислоти, плоди містять вітаміни В 1 , В 2 , В 6 , К, РР, Е, калій, магній, залізо, натрій, органічні кислоти. Шипшина зміцнює імунну систему, поліпшує роботу печінки, серця та судин, склад крові, чинить сечо- та жовчогінну дію, має протизапальні, кровоспинні властивості. Напій із шипшини можна зробити ще більш цілющим, додавши плоди глоду, листочки малини, смородини.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.