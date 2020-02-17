Поки не настав сезон свіжих вітамінів, поповнити організм корисними речовинами допоможе шипшиновий напій. Однак і досі немає єдиної думки, як правильно заварювати шипшину — цілою чи подрібненою, запарювати чи відварювати?
ОСОБЛИВОСТІ ПРИГОТУВАННЯ
Готувати можна як цілу, так і подрібнену шипшину. Важливий нюанс: ворсинки з внутрішнього боку ягід, потрапляючи в шлунок, можуть подразнювати слизову. Тому важливо не допускати потрапляння часточок плодів у напій. Подрібнити ягоди можна, поклавши в мішечок зі складеної у кілька шарів марлі й відбивши молотком. У цьому мішечку шипшину й заварюють. Якщо подрібнюєте плоди в блендері, на м’ясорубці чи в ступці, перед вживанням процідіть напій крізь кілька шарів марлі.
НАЙКРАЩЕ — В ТЕРМОСІ
Залийте столову ложку цілих сухих ягід склянкою окропу в термосі й настоюйте не менш ніж 8 год. (бажано ніч). Тоді ранок можна буде розпочати з вітамінного напою. Краще, якщо термос зі скляною, а не металевою колбою. Тривалість запарювання подрібнених ягід — 3 год. Цілі плоди заварюють до 3 разів, причому вдруге і втретє вони добре розм’якшаться, і напій стає міцнішим.
Якщо термоса немає, можна приготувати напій на водяній бані. Столову ложку подрібнених плодів заливають склянкою окропу і настоюють на бані 15 хв. Потім охолоджують і проціджують.
ДЛЯ ЧОГО ВЖИВАТИ?
Шипшинові напої особливо корисні при авітамінозі й застуді. Окрім великої кількості аскорбінової кислоти, плоди містять вітаміни В1, В2, В6, К, РР, Е, калій, магній, залізо, натрій, органічні кислоти. Шипшина зміцнює імунну систему, поліпшує роботу печінки, серця та судин, склад крові, чинить сечо- та жовчогінну дію, має протизапальні, кровоспинні властивості. Напій із шипшини можна зробити ще більш цілющим, додавши плоди глоду, листочки малини, смородини.
Лідія ГЕРАЩЕНКО.
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