Право на пенсію за віком мають громадяни, які досягли пенсійного віку та набули необхідний страховий стаж.

Для виходу на пенсію у 2020 році після досягнення віку чоловіками 60 років та жінками 59 років (з 1 квітня 2020 року — 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менш ніж 27 років. З кожним наступним роком страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році становитиме 35 років.

Якщо на час досягнення зазначеного пенсійного віку немає необхідного страхового стажу, можна вийти на пенсію за віком пізніше, по досягненні 63 років (жінки) та 65 (чоловіки). Якщо людина продовжуватиме офіційно працювати та набуде необхідний страховий стаж, пенсія може бути призначена одразу після його набуття.

У разі відсутності необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком після 60 та 63 років її можна отримати після досягнення віку 65 років. Але для цього треба мати не менш ніж 15 років страхового стажу.

Тривалість страхового стажу, яка дає право на пенсію, визначається на дату досягнення пенсійного віку.