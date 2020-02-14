Просту запіканку з макаронів і фаршу можна приготувати ще швидше. Цікаво, що за цим рецептом макарони не потрібно навіть варити. На підготовку знадобиться хвилин 10, а все інше за вас зробить духовка.
- 300 г фаршу
- чверть чайної ложки солі
- дрібка чорного меленого перцю
- 2 зубчики часнику
- 250 г макаронів
- 100 г твердого сиру
Заливка:
- 2 яйця
- чайна ложка солі
- 300 мл молока
- 300 мл води
- шматочок вершкового масла для змащування форми
Фарш посолити, поперчити. Додати пропущений через прес часник, перемішати. Сир натерти на середній тертушці. Для заливки у мисці змішати яйця з сіллю. Влити молоко і воду, перемішати. Форму для запікання змастити маслом. Викласти макарони. Для запіканки підійдуть будь-які: ріжки, спіральки, бантики… Зверху викласти рівномірно фарш. Залити рівномірно заливкою. Форму накрити фольгою. Поставити у розігріту до 200 градусів духовку на 40 хв. Потім фольгу прибрати. Притрусити запіканку сиром. Готувати без фольги ще 10–15 хв. Дати трохи охолонути і нарізати порційними шматочками. Макарони просочуються заливкою і виходять смачнішими, ніж варені. Готова запіканка чудово «схоплюється» і при нарізанні добре тримає форму.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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