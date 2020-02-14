Просту запіканку з макаронів і фаршу можна приготувати ще швидше. Цікаво, що за цим рецептом макарони не потрібно навіть варити. На підготовку знадобиться хвилин 10, а все інше за вас зробить духовка.

300 г фаршу

чверть чайної ложки солі

дрібка чорного меленого перцю

2 зубчики часнику

250 г макаронів

100 г твердого сиру

Заливка:

2 яйця

чайна ложка солі

300 мл молока

300 мл води

шматочок вершкового масла для змащування форми

Фарш посолити, поперчити. Додати пропущений через прес часник, перемішати. Сир натерти на середній тертушці. Для заливки у мисці змішати яйця з сіллю. Влити молоко і воду, перемішати. Форму для запікання змастити маслом. Викласти макарони. Для запіканки підійдуть будь-які: ріжки, спіральки, бантики… Зверху викласти рівномірно фарш. Залити рівномірно заливкою. Форму накрити фольгою. Поставити у розігріту до 200 градусів духовку на 40 хв. Потім фольгу прибрати. Притрусити запіканку сиром. Готувати без фольги ще 10–15 хв. Дати трохи охолонути і нарізати порційними шматочками. Макарони просочуються заливкою і виходять смачнішими, ніж варені. Готова запіканка чудово «схоплюється» і при нарізанні добре тримає форму.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.