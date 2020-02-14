НЕБЕЗПЕКА З УХАНЯ

Ще восени фахівці-вірусологи Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.Громашевського попереджали, що в нинішній зимовий сезон Україну відвідають непрохані «гості» — штами грипу типу А Brisbane (Н1N1) та Kansas (Н3N2), які останнім часом сильно мутували, тому імунітет до них ще не вироблено. Brisbane (небезпечний для молодих і людей середнього віку) характеризується швидкоплинним запальним процесом, а Kansas здатний спричинити бактеріальне ускладнення.

Але ніхто не передбачав появи коронавіруса родом із китайської провінції Ухань, особливо небезпечного для літніх людей та дітей віком до п’яти років. За останніми даними, через зараження китайським коронавірусом (2019-nCoV) у світі померли 1018 пацієнтів (станом на 11.02), 3281 людей, на щастя, одужали. Кількість інфікованих перевищила 43102. Влада Китаю виділила понад 10 млрд доларів США на заходи для боротьби з коронавірусом. Натомість китайський актор Джекі Чан пообіцяв заплатити 143 тисячі доларів тому, хто зможе розробити ліки чи вакцину проти коронавірусу. «Це не питання грошей. Я не хочу бачити колись людні вулиці спустілими і не хочу дивитися, як мої співвітчизники ведуть боротьбу з вірусом (деякі з них — до смерті), замість того, щоб радіти життю», — написав Джекі Чан у соцмережі.

Тим часом в Україні, Бог милував, поки не зареєстровано випадків зараження на коронавірус, однак і сезонний грип не відійшов на задній план. Через спалах грипу та ГРВІ на карантин закривають школи. У більшості областей перевищено епідемічний поріг захворюваності. Із обнадійливих новин: в Україну вже надійшли тест-системи, завдяки яким можна виявляти хворих на грип та новий коронавірус. Сезон грипу триватиме до кінця березня, тож у пригоді стануть рекомендації лікаря.

СЕЗОННИЙ ІСПИТ ДЛЯ ІМУНІТЕТУ

— Найкращою профілактикою від вірусу є збереження олімпійського спокою та зміцнення імунітету, — переконана лікар-терапевт із 30-річним досвідом, гомеопат-натуропат Еліта КУДІНА. — Не перевтомлюйтеся, не впадайте у розпач, уникайте стресу. Наші люди схильні уберігатися від застуд природними народними засобами. Для нашого регіону — це часник, цибуля, квашена капуста, шипшина, журавлина, смородина — те, що підтримує імунітет, бо є джерелом вітамінів С і дубильних речовин. Намагайтеся з’їдати півкіло фруктів за день. Не завадить у цей період приймати аптечний вітамін С у дозі 500 мг, але перевагу надавайте стандартизованим натуральним пігулкам, а не синтетичним. Піклуйтеся про свій імунітет, і тоді, навіть якщо вірус «прилипне», то міцний організм легко і швидко його здолає.

Влаштовуйте кількахвилинні провітрювання приміщень, а також прогулянки на свіжому повітрі — і це не банальна рекомендація, а обов’язкова умова, бо зараження відбувається не на вулиці, а у приміщенні, транспорті — там, де скупчення людей. Також для захисту зволожуйте слизову носа сольовим розчином і ним промивайте ніс після повернення з вулиці. Зволожуйте повітря у приміщенні. Якщо вдома хтось захворів на грип, то одразу приймайте противірусні препарати. З профілактичних засобів, гомеопатичний підхід — найбезпечніший, тож рекомендувала б приймати бюджетний комплексний препарат Антигрипін або монопрепарати Арсенікум альбум 30, Аконіт 30 (до речі, він буде помічний і при підвищеній температурі, якщо у людини сухий жар, а Беладонна 30 — якщо вологий). Профілактична схема — прийом 7 крупинок один раз на день, при перших симптомах захворювання частоту прийому збільшуєте до 4–6 разів.

Не вірте розміщеним в Інтернеті повідомленням про вакцини, які начебто запобігають новому вірусу. Їх ще немає. Профілактика від коронавірусу аналогічна тій, що застосовується при звичайному грипі. Треба дотримуватися загальних рекомендацій: часто мити руки з милом, уникати тісного контакту з тими, у кого наявні симптоми респіраторних захворювань, термічно обробляти м’ясо та рибу, ретельно мити фрукти та овочі.

ЯК РОЗПІЗНАТИ — ГРИП ЧИ ГРВІ?

Грип починається раптово, з підвищення температури до 39–40 градусів, яка може триматися три-чотири дні, а то й більше. ГРВІ починається теж швидко, але не так різко, і температура при цьому може піднятися до 38 і вище. При грипі людину сильно морозить, болить голова, є біль навколо очних яблук, ломить м’язи. При ГРВІ вона відчуває втому. При грипі нежить може з’явитися на 2–3 день вже як ускладнення. А при ГРВІ і застуді — в перший же день, причому чхання для грипу не характерне, воно частіше супроводжує ГРВІ та застуду.

У будь-якому разі, наголошує лікарка, не займайтеся самолікуванням. Вірус чи бактеріологічна інфекція — це має визначити лікар на основі обстеження і результатів розгорнутого аналізу крові. При застуді, болю в горлі деякі пацієнти самі призначають собі антибіотик, порадившись у аптеці. Антибіотик швидко вбиває патогенну бактеріологічну мікрофлору, але водночас він руйнує лакто- і біфідобактерії кишківника — а це 80 відсотків імунітету. Тобто антибіотики, прийняті навмання, знижують імунітет і ймовірний збудник-вірус в організмі знов активізується.

Підготувала Летиція МЕДУНКА.