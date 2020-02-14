Громадяни, які змушені були покинути окуповані території в Україні, мають право скористатися податковою знижкою на оренду житла.

Податкова знижка — це документально підтверджена сума витрат, на яку зменшується оподатковуваний дохід у вигляді зарплати, в результаті чого з бюджету повертається частина сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

Внутрішньо переміщені особи мають право на відшкодування суми коштів у вигляді плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку.

Отримати знижку може внутрішньо переміщена особа, якщо вона та/або члени її сім’ї першого і другого ступенів споріднення:

не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.