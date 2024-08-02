Після запікання перець набуває чудового смаку, який ідеально доповнюють пікантні оливки та бринза.
- 2 великі м’ясисті помідори
- 3 середні огірки
- 2 великі солодкі перчини
- 1 середня цибулина
- петрушка
- 150 г бринзи
- жменя оливок
- маленький пучечок салату
Заправка:
- 4 столові ложки олії
- 2 столові ложки соку лимона
- 1 чайна ложка меду
- чорний мелений перець
- сіль
Перці покласти у форму. Поставити в розігріту до 220 градусів духовку. Запікати 30 хв. до чорних підпалин на шкірці. Запечені відразу перекласти в пакет і зав’язати — завдяки цьому шкірочка легко зійде. Дати охолонути, зняти шкірочку.
Перець, огірки, помідори, бринзу нарізати кубиками, оливки — навпіл, салат — смужками, цибулину — тонкими півкільцями, петрушку посікти. Викласти в салатник. Розтерти всі інгредієнти для заправки, засмачити салат.
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