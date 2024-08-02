Після запікання перець набуває чудового смаку, який ідеально доповнюють пікантні оливки та бринза.

2 великі м’ясисті помідори

3 середні огірки

2 великі солодкі перчини

1 середня цибулина

петрушка

150 г бринзи

жменя оливок

маленький пучечок салату

Заправка:

4 столові ложки олії

2 столові ложки соку лимона

1 чайна ложка меду

чорний мелений перець

сіль

Перці покласти у форму. Поставити в розігріту до 220 градусів духовку. Запікати 30 хв. до чорних підпалин на шкірці. Запечені відразу перекласти в пакет і зав’язати — завдяки цьому шкірочка легко зійде. Дати охолонути, зняти шкірочку.

Перець, огірки, помідори, бринзу нарізати кубиками, оливки — навпіл, салат — смужками, цибулину — тонкими півкільцями, петрушку посікти. Викласти в салатник. Розтерти всі інгредієнти для заправки, засмачити салат.