Військові, які звільняються зі служби, мають право на грошові компенсації, зокрема й на одноразову грошову допомогу (ОГД), підтверджують у Правозахисному центрі для військових «Принцип» і розповідають, що є декілька видів такої виплати. Залежить вона від підстави, за якою особа звільняється, та того, проходить службу за контрактом чи мобілізацією.

ОГД для мобілізованих (постанова Кабміну №460).

Виплачують у розмірі 4 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менше 25 відсотків місячного грошового забезпечення.

Наприклад, людина служила 6 місяців та отримувала грошове забезпечення 10 тис. грн. Щоб вирахувати суму ОГД, їй потрібно скористатися цією формулою: 6*10*4 відсотки.

Сума, яка вийде в результаті підрахунку, обовʼязково має перевищувати 25 відсотків місячного забезпечення. Якщо нижче — все одно має отримати 25 відсотків.

ОГД для контрактників після укладення ними першого контракту (якщо не отримували раніше, Наказ Міноборони №260):

для рядового складу — 8 прожиткових мінімумів;

сержантського і старшинського складу — 9 прожиткових мінімумів;

офіцерського складу — 10 прожиткових мінімумів.

ОГД для контрактників і мобілізованих (Наказ Міноборони №260).

За станом здоровʼя та за вислугою понад 10 років:

виплачується в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби.

Сімейні обставини та інші поважні причини (визначені постановою Кабміну №413):