На території України мешкають декілька видів отруйних змій:

гадюка звичайна — Карпати, Полісся, лісостеп, біля галявин, боліт, берегів водойм, луків;

гадюка степова — степи та лісостепи України, Лівобережжя, схили Кримських гір;

гадюка Нікольського — лісостепова зона північної частини Одещини, Вінниччини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Полтавщини, північ Донеччини, південь Харківської, Сумської, Луганської та Чернігівської областей (про неї, очевидно, й пише читачка).

Гадюк можна розпізнати за зигзагоподібним візерунком на спині. Вони здебільшого є невеликими, з вертикальною формою зіниць.

Якщо плануєте відвідати місцевість, де потенційно можуть бути змії, обирайте відповідний одяг — високі черевики, довгі штани з цупкої тканини, заправлені в черевики, дає поради МОЗ.

Будьте обережними під час відпочинку на природі. Якщо побачили змію, не наближайтеся до неї, не робіть різких рухів. Зачекайте, поки змія відповзе сама. Завжди перевіряйте місце відпочинку — перш ніж сісти на колоду, камінь чи траву, постукайте по них палицею.

ЯКЩО ВКУСИЛА ОТРУЙНА ЗМІЯ

Потерпілого треба якнайшвидше доставити до лікарні чи медпункту.

Коли ж перебуваєте у віддаленому місці, надайте першу домедичну допомогу:

перемістіть людину в зручне положення, мінімізуйте рухи;

звільніть місце укусу від взуття, одягу чи прикрас;

при транспортуванні зафіксуйте кінцівку в піднесеному положенні;

обробіть місце укусу антисептиком, накладіть пов’язку, що злегка здавлює кінцівку;

постраждалому можна дати 1–2 таблетки від алергії.

Пам’ятайте: укус змії не такий небезпечний, як ускладнення, що він може спричинити. Підвищений ризик ускладнень є в людей з хронічними захворюваннями чи індивідуальною реакцією.

У разі укусу гадюки, не висмоктуйте отруту — це може призвести до алергічної реакції та набряку верхніх дихальних шляхів.

Не накладайте джгут — це може спричинити некроз тканин і гангрену.

Не припікайте рану — це не допоможе нейтралізувати отруту, а лише завдасть шкоди.

Не пропонуйте алкоголь — він може прискорити кровообіг і поширити отруту.