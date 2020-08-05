Ідея для легкого і дієтичного літнього обіду — котлети з кабачків і рису. Кабачок надає їм соковитості, а рис — замість гарніру. Завдяки панірувальним сухарям вийде апетитна рум’яна скоринка, як у справжніх м’ясних котлет.

* 1 маленький кабачок

* близько двох склянок відвареного рису

* 1 яйце

* середня цибулина

* чайна ложка (без верху) солі

* дрібка чорного меленого перцю

* панірувальні сухарі

* олія

Цибулину дуже дрібно нарізати. Обсмажити на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Дати охолонути. Кабачок натерти на середній тертушці (якщо молоденький, можна зі шкіркою). Трохи віджати сік. З’єднати кабачок, рис (також можна використати рис, який залишився після вечері, наприклад.), яйце і цибулю разом з олією, на якій смажилася. Посолити, поперчити. Добре перемішати. Вологими руками сформувати котлетки — вони добре тримають форму. Обкачати в панірувальних сухарях. Обсмажити з обох боків до золотистого кольору приблизно по 5–7 хв. Подавати ці котлетки до столу краще з овочами і сметаною.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.