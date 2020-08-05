Зазвичай поросята ссуть матір протягом 8 тижнів після народження. Свиноматці перед відлученням дають менше соковитих кормів, а також концентратів і води. Її переводять до іншого приміщення, поросят залишають у тому ж станку.

В перші 2 доби її підпускають до них не менше трьох разів на день, наступні 2 дні – двічі, і, зрештою, 1 раз. Варто пам’ятати, що при відлученні поросята переживають непростий стресовий період. У цей час можуть втратити апетит, а отже, й вагу, погіршиться процес травлення. Найбільш критичний – перший місяць, особливо небезпечні – перші 14 днів.

У віці 2–4 місяців поросята дуже вимогливі до повноцінності раціону. У них відбувається швидкий ріст кісткової та м’язової маси, посилений розвиток органів травлення, інтенсивний обмін речовин. Годують відлучених 4 рази на добу. Під час відлучення і протягом 10–15 днів після нього корми важливо давати такі самі, як і в підсисний період, щоб перехід не був різким. Відлучені поросята особливо потребують кальцію та фосфору, нестача яких негативно впливає на мінералізацію кістяка, обмінні та інші процеси. Переважно їм дають кукурудзяну, ячмінну, вівсяну дерть, зернобобові (горох, вика, чина), соняшникову, соєву та лляну макуху, пшеничні висівки, картоплю, буряки, комбісилос, кормові дріжджі. Відвійки дають близько 1 кг, молочну сироватку – по 3–4 л на голову на добу. Зернові корми перед згодовуванням подрібнюють. До складу сумішей окремі види кормів можуть входити у таких кількостях: овес до 60 відсотків, ячмінь – до 50, горох, сочевиця, вика – до 40, пшеничні висівки – до 30, макуха – до 20, рибне борошно та дріжджі – до 10, м’ясокісткове борошно – до 7 відсотків. Мінеральні добавки – 20–30 г на голову на добу, сіль – 10–15 г. Корми тваринного походження мають бути у раціоні обов’язково (5–10 відсотків суміші концентратів): молочні відвійки, рибні та м’ясні відходи (м’ясокісткове та рибне борошно).

За нормального розвитку і належного догляду жива маса поросят у 2 місяці становить 16–20 кг. З 2 до 4 місяців можуть давати середньодобовий приріст 400–450 г. Такий швидкий ріст вимагає належного догляду та забезпечення всіма необхідними поживними елементами. До кінця 4-місячного віку поросят переводять на 4-разове харчування густими вологими мішанками. Шлунки в них ще невеликі, тому не можуть споживати одразу багато корму. Він повинен бути завжди свіжим. Поросята мають бути завжди забезпечені чистою водою. Картоплю дають неодмінно відвареною та охолодженою, коренеплоди – сирими, подрібненими. Обов’язкові щоденні 2–3-годинні прогулянки з випасом. Безвигульне утримання призводить до ожиріння та затримки розвитку. Якщо поросята не були привчені до зеленого корму до відлучення від матері, їх привчають поступово, випасаючи спочатку по 20–30 хв.