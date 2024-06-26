Нашатир і йод. На 5 л води — пакетик меленого пекучого червоного перцю, 20 крапель йоду та ст.л. аміаку. Для кращого прилипання додати трохи рідкого господарського мила чи засобу для миття посуду. На 1 л води 15 мл 70-відсоткової оцтової есенції. Тютюновий настій. 50 г тютюну залити 500 мл окропу, настояти під кришкою 2–3 доби. Процідити та обприскувати. Повторювати обробки кожні 3 дні до повного зникнення комахи. Розчин золи. 1 склянку золи залити 3 л окропу та настоювати 2–3 доби, обробляти раз на 10 днів. Господарське мило. Рідке господарське мило розбавити з водою 1:6. Обробляти раз на 10 днів.

Обробляти рослини потрібно ретельно, не пропускаючи жодного сантиметра, інакше ваша робота буде марною. Особливу увагу приділяють нижньому боку листя — саме тем любить ховатися білокрилка.

Надія ГУПАЛОВА. Рівненська обл.